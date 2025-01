Esporte Renato Portaluppi é prioridade do Cruzeiro após saída de Fernando Diniz

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Renato Portaluppi está sem clube desde dezembro de 2024 Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA O técnico está sem clube desde dezembro de 2024. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Fernando Diniz foi demitido na manhã desta segunda-feira (27) e, para Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, a prioridade será a contratação de Renato Portaluppi.

O técnico gaúcho está sem clube desde sua saída do Grêmio após o Campeonato Brasileiro, em dezembro de 2024. Renato foi procurado por outros clubes brasileiros e quase acertou com o Vasco, mas as negociações não foram finalizadas. O treinador diz que o momento “era para descansar”.

Essa não seria a primeira passagem de Portaluppi pelo Cruzeiro. Em 1992, ainda como jogador, Renato participou de 18 jogos com a camisa celeste e marcou 18 gols, saindo com os títulos da Supercopa dos Campeões da Libertadores e do Campeonato Mineiro. Na ocasião, o atacante ficou apenas quatro meses no clube.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/renato-portaluppi-e-prioridade-do-cruzeiro-apos-saida-de-fernando-diniz/

Renato Portaluppi é prioridade do Cruzeiro após saída de Fernando Diniz

2025-01-27