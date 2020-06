Celebridades Em live, ex-BBB Manu Gavassi expulsa fascistas e pede emprego a Boninho

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Manu também aproveitou o espaço para pedir desculpas a Boninho, diretor da TV Globo, por ter "causado" durante a sua participação no "BBB20" Foto: Reprodução/Instagram/@manugavassi Manu também aproveitou o espaço para pedir desculpas a Boninho, diretor da TV Globo, por ter "causado" durante a sua participação no "BBB20". (Foto: Reprodução/Instagram/@manugavassi) Foto: Reprodução/Instagram/@manugavassi

A cantora Manu Gavassi realizou uma live em seu Instagram neste domingo (08) que acabou dando o que falar nas redes sociais.

“Essa live é contraindicada para você que tem labirintite, você que não acredita em extraterrestres e pra você que é fascista. O resto tá de boa, é só vir comigo”, disse ela na abertura de sua transmissão.

Manu também aproveitou o espaço para pedir desculpas a Boninho, diretor da TV Globo, por ter “causado” durante a sua participação no “BBB20”. “Boninho, me desculpe, eu destruí o quarto branco Boninho, me desculpe, não esperava causar tanto Eu queria ser forte, ficar lá a semana inteira? Mas em menos de 8 horas, acabei com a brincadeira Boninho, me desculpe, vou de novo ser ousada Será que algum dia, Boninho, você me contrata?”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades