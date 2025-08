Tecnologia Em meio à crise, Microsoft está trocando humanos por inteligência artificial

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Os colaboradores estão preocupados com a qualidade dos jogos desenvolvidos sob esse novo modelo de produção. Foto: Divulgação/Microsoft Os colaboradores estão preocupados com a qualidade dos jogos desenvolvidos sob esse novo modelo de produção. (Foto: Divulgação/Microsoft) Foto: Divulgação/Microsoft

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Microsoft está promovendo mudanças significativas na divisão de jogos, que incluem demissões em massa, cancelamentos de projetos e, agora, uma crescente dependência de inteligência artificial. De acordo com relatos de um funcionário da empresa, as medidas têm afetado estúdios importantes, como The Initiative, ZeniMax Online, Rare, Turn 10 e Halo Studios.

Além disso, o funcionário também destacou que a palavra de ordem parece ser reestruturação. Dessa forma, está realizando substituição de equipes internas por agentes automatizados e estúdios contratados especializados para conseguir gerar o uso dessa inteligência artificial.

De acordo com fontes internas, a Microsoft teria encerrado o projeto do reboot de Perfect Dark, além de ter cancelado o MMORPG Project Blackbird e o novo título da Rare, Everwild. As equipes envolvidas nessas produções foram desligadas, incluindo nomes veteranos como Gregg Mayles. Já na Turn 10, a maior parte dos profissionais também foi demitida.

No caso da Halo Studios, cinco funcionários deixaram a equipe, e a própria empresa transferiu parte do desenvolvimento para estúdios terceirizados na Europa e nos Estados Unidos. Essa decisão não agradou parte dos funcionários, que se mostraram insatisfeitos com a direção dos projetos.

De acordo com a mesma fonte, há um sentimento de atraso na divisão de jogos da Microsoft em comparação com outras empresas do setor. Dessa forma, ele revelou que isso acabou contribuindo para o desperdício de recursos e o aumento da frustração entre as equipes.

Aposta

Um dos pontos mais controversos envolve a percepção de que a Microsoft tenta substituir o maior número possível de cargos humanos por inteligência artificial. A empresa tem investido fortemente na área e, embora ninguém saiba exatamente até que ponto já aplicou essa tecnologia, a possibilidade causa preocupação nos bastidores.

A fonte ouvida revelou que os colaboradores estão preocupados com a qualidade dos jogos desenvolvidos sob esse novo modelo de produção. Ainda de acordo com o funcionário, não há confiança de que os próximos lançamentos da Halo Studios atinjam os padrões esperados pelos jogadores.

Essa situação se torna ainda mais delicada após o público ter recebido o título Halo Infinite de forma pouco entusiasmada. A divisão planeja revelar novidades durante o evento HaloWC 2025, marcado para outubro, e a expectativa é grande para que o novo anúncio não agrave ainda mais a situação.

Demissão em massa

Recentemente, a Microsoft tornou obrigatório o uso de ferramentas de inteligência artificial (IA) em todas as unidades da empresa. Um e‑mail interno revelou que os funcionários devem incorporar IA ao trabalho diário, sob risco de avaliações de desempenho negativas ou prejudiciais à continuidade do emprego.

Essas mudanças acontecem em meio a um amplo processo de redução de custos. Isso porque a Microsoft anunciou corte de cerca de 9 mil funcionários, incluindo estúdios do Xbox como King e ZeniMax na Europa. A demissão em massa foi a maior já registrada pela companhia desde 2023.

Isso significa, naturalmente, que uma série de jogos antes previstos para lançamento não estarão mais disponíveis para os jogadores. A ação resultou no cancelamento de vários projetos em produção, como reboot de Perfect Dark, o MMORPG Project Blackbird e o novo título da Rare, Everwil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/em-meio-a-crise-microsoft-esta-trocando-humanos-por-inteligencia-artificial/

Em meio à crise, Microsoft está trocando humanos por inteligência artificial

2025-07-31