Bruno Laux Em meio à estiagem, Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha solicita informações sobre a implantação de açudes no RS

Por Bruno Laux | 7 de fevereiro de 2025

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. (Foto: Paulo Garcia/ALRS)

Açudes no RS

O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha, deputado Elton Weber (PSB), vai articular na Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa uma reunião com os secretários estaduais da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e do Meio Ambiente para atualizar o Parlamento sobre o avanço da implantação de açudes no RS. Weber defende que o Executivo estadual precisa dar celeridade aos programas de armazenamento de água no Estado para mitigar os reflexos de sucessivas estiagens e afirma que não existem informações oficiais sobre o que foi executado dos cerca de 2 mil açudes anunciados pelo governo gaúcho. Até a tarde desta -feira (6), mais de 60 municípios gaúchos já haviam decretado situação de emergência em razão da série de prejuízos causados pela falta de chuvas.

Adoção tardia

O Parlamento gaúcho pode analisar nas próximas semanas o projeto de lei do deputado Delegado Zucco (Republicanos) que institui a Política de Incentivo à Adoção Tardia no RS. O parlamentar busca promover e conscientizar através do texto acerca da adoção de crianças e adolescentes, em situação de acolhimento institucional ou familiar, com foco na sensibilização da sociedade, capacitação dos profissionais envolvidos e apoio contínuo às famílias adotivas. Zucco relata que, em muitos casos, jovens que já possuem uma idade mais avançada ou alguma necessidade especial enfrentam maiores dificuldades de serem acolhidos pelas famílias. “A adoção tardia é um ato de grande valor social, pois oferece a essas crianças e adolescentes a chance de encontrar uma família e um lar que lhes proporcione carinho, atenção e oportunidades de desenvolvimento”, pontua o deputado.

Inovação em ensino

Visando fomentar a inovação e contribuir com o desenvolvimento econômico do RS, o deputado Halley Lino (PT) apresentou uma proposta que institui a Política Estadual de Incentivo à Inovação Tecnológica nas Instituições de Ensino Técnico do Estado. A medida sugere o estímulo à pesquisa, ao desenvolvimento e a aplicação de novas tecnologias como alternativa para a atração de investimentos, fortalecimento dos setores produtivos e contribuição para a solução de problemas sociais relevantes. O texto propõe ainda o fomento da interação entre as instituições de ensino técnico e as empresas, promovendo a transferência de conhecimento e a criação de alternativas conjuntas para os desafios do mercado. “Em suma, investir em inovação nas instituições de ensino técnico é investir no futuro do estado”, afirma Lino.

Incremento aquaviário

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários realizou nesta -feira a primeira audiência pública para tratar do aprimoramento dos documentos e da modelagem proposta para a concessão da Hidrovia do Paraguai. O processo, inédito na área hidroviária brasileira, tem como o objetivo avançar com ganhos em eficiência logística, além da diminuição das emissões de gases de efeito estufa. A licitação deve tornar as condições de navegabilidade da hidrovia mais adequadas, eficientes e seguras, de modo a possibilitar um melhor aproveitamento de seu potencial de 60 mil quilômetros navegáveis, dos quais somente um ço é atualmente utilizado.

STF Fashion

O STF anunciou nesta -feira o lançamento de um modelo de gravatas e lenços estampando símbolos com referência à Suprema Corte. Utilizadas por todos os ministros do Tribunal na sessão de anúncio do adereço, as peças foram confeccionadas para serem dadas em retribuição pelos ministros quando forem presenteados com alguma lembrança ou realizarem/receberem visitas. Em tom bem-humorado, o presidente do Supremo, Luís Roberto Barroso, afirmou que o item foi elaborado a partir do “novo departamento STF Fashion”.

(@obrunolaux)

