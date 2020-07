Saúde Em meio à pandemia, as ferramentas tecnológicas têm sido fundamentais no combate à doença

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Especialistas apontam a importância da tecnologia no isolamento. (Foto: Reprodução)

De repente tudo mudou. Hábitos triviais, como caminhar na praia e apertar a mão do vizinho, tornaram-se impraticáveis. Questão de saúde pública. Causada pelo vírus Sars-Cov-2, a pandemia de Covid-19 trouxe mudanças que quase ninguém podia imaginar. O distanciamento social passou a ser regra, gerando um novo cenário socioeconômico e nos obrigando a reaprender a viver. A rápida disseminação da doença estimulou a busca por soluções tecnológicas que minimizassem seu impacto. Alguns estudiosos defendem, inclusive, que o coronavírus acelerou uma série de mudanças que já estavam em andamento, como a educação a distância e o trabalho remoto.

O jornalista Marcos Oliveira, 30 anos, conhece bem esta nova realidade. Boa parte da sua rotina foi alterada para se adaptar às mudanças. Para ele, entre os ganhos estão o tempo e o dinheiro que deixou de gastar com deslocamentos. Antes do surto da Covid-19 ele levava cerca de 20 minutos indo de casa ao trabalho e uma hora para chegar na pós-graduação. Uma vez por semana, ao sair do curso, ele desembolsava em torno de R$ 15 para o Uber, ou seja, está economizando R$ 60 por mês. “É o equivalente a seis refeições que eu costumava pagar antes da pandemia”, compara. Por outro lado, ele lamenta a falta de contato físico com as pessoas.

Marcos reconhece, porém, que atualmente temos a tecnologia como fundamental aliada e sem o mundo teria parado. “Estamos vivendo hoje uma pandemia que de fato acelerou o curso da história. Tínhamos discussões de quando seria implementado o trabalho ou educação remota, mas ela era sempre postergada. Chegou o surto do coronavírus e, em questão de dias, isso foi implantado”, comenta o jornalista. Com a avó internada na UTI com Covid-19, ele fala a tecnologia também está sendo importante nesta situação. “Como ela não pode receber a gente presencialmente podemos gravar vídeo, fazer chamadas de vídeo, mandar áudios”.

No Brasil, mais de 1,5 milhão já foram infectadas e passam de 60 mil os que morreram de Covid-19, segundo o Ministério da Saúde. Em Pernambuco, estes números ultrapassam as marcas de 61 mil casos confirmados e 5 mil óbitos. Diante deste cenário, diariamente surgem desafios, provocando um efeito cascata em todos os setores e mostrando a urgência do momento que estamos vivendo. Consequentemente, decisões rápidas e efetivas precisam ser tomadas. Novamente a tecnologia se mostrou necessária, sobretudo os segmentos de inteligência artificial e ciência de dados, oferecendo soluções para combater a pandemia.

Ferramentas foram criadas visando o rápido monitoramento da doença, ajudando a reduzir a propagação do Sars-Cov-2, especialmente levando em consideração a velocidade com que o vírus se espalha. A plataforma da empresa In Loco, por exemplo, utiliza sistemas de localização de celulares para alimentar as ações da Prefeitura do Recife. São ao menos 700 mil aparelhos monitorados de forma coletiva, com respeito à privacidade dos usuários. Com a inteligência gerada pela ferramenta, o poder público é capaz de pensar e colocar em prática uma série de medidas voltadas para o incentivo do isolamento social.

Esta foi apenas uma das inúmeras soluções que surgiram no Porto Digital, um dos mais importantes polos de tecnologia do Brasil, de referência internacional, localizado no Recife. Algumas empresas do parque saíram na dianteira e estão fazendo a diferença no Estado. Além disso, por meio de uma parceria com o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e a Secretaria Estadual de Saúde (SES), foi lançado o Desafio Covid-19 para promover o desenvolvimento de soluções tecnológicas que ajudassem na contenção da pandemia e pudessem ser postas em prática em curto prazo.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Saúde