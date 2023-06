Política Em meio à pressão por troca no Ministério do Turismo, Lula reúne ministros no Palácio do Planalto

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2023

Todos os 37 ministros foram convidados para o encontro. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu nessa quinta-feira (15) ministros no Palácio do Planalto. Segundo Lula, no encontro, os ministros apresentaram as ações de cada pasta.

Antes do início da reunião, em trecho que foi transmitido pela imprensa, Lula pediu a ministros que focassem na conclusão das propostas já anunciadas pelo governo.

Todos os 37 ministros foram convocados. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e a titular do Meio Ambiente, Marina Silva, enviaram representantes. Marinho está em viagem no exterior e Marina está internada em São Paulo com dores na coluna. Também compareceram os líderes do governo no Congresso e presidentes de bancos públicos.

Situação

A audiência ocorreu em meio à pressão de integrantes do União Brasil pela troca no comando do Ministério do Turismo. Nos bastidores, a legenda cobra a substituição da atual ministra Daniela Carneiro pelo deputado Celso Sabino (União Brasil-PA).

Na última terça (13), Lula se reuniu com Daniela e com o marido dela, o prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho (Republicanos).

Daniela participou da reunião ministerial dessa quinta. Segundo informações da colunista do g1 Ana Flor, após a audiência de terça, Lula decidiu deixar a ministra apresentar aos demais colegas de Esplanada as ações que vem desenvolvendo na pasta. Nos próximos dias, porém, o presidente deve efetuar a troca no Turismo.

Na última quarta (14), em entrevista, Waguinho disse que cabe a Lula, com quem tem uma “relação de amizade”, decidir sobre a composição do governo e que não tem “mágoa”, nem “rancor”.

O presidente tem segurado a demissão de Daniela Carneiro, deputada mais votada do Rio de Janeiro em 2022, cujo grupo político apoiou o petista na disputa contra Jair Bolsonaro.

A pressão do União Brasil pela saída de Daniela se intensificou depois que a ministra solicitou desfiliação do partido ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em abril. O provável destino dela é o Republicanos, partido ao qual o marido é filiado.

Líderes do União Brasil já alertaram ao governo que, se a troca por Sabino não ocorrer, a infidelidade do partido ao governo no Congresso vai aumentar.

A participação do União Brasil na base do governo tem sido a principal polêmica da articulação política da equipe de Lula. Mesmo contando com três ministérios, a bancada de deputados da sigla não se mostra coesa a favor das pautas de interesse do governo no Congresso.

Nenhum deputado do partido votou pela mudança no Marco do Saneamento, proposta pelo Palácio do Planalto, por exemplo. Em outro episódio, mesmo votando a favor do arcabouço fiscal, a maioria do partido foi a favor de uma alteração que retiraria R$ 26 bilhões do Executivo em 2024.

Terceira reunião

Esta é a terceira reunião ministerial do governo Lula. A primeira ocorreu logo na primeira semana do terceiro mandato do presidente Lula, e a segunda foi realizada quando o governo completou 100 dias.

Segundo o Palácio do Planalto, a reunião dessa quinta foi para que os ministros expusessem o andamento de suas pastas e fizessem um balanço do trabalho realizado neste primeiro semestre.

O presidente Lula já cobrou que todas as ações pensadas pelos ministros passem pela presidência da República e que anúncios só sejam feitos após o aval da Casa Civil.

“É importante que toda e qualquer posição, qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que antes de anunciar faça uma reunião com a Casa Civil, para que a Casa Civil discuta com a Presidência da República, para que a gente possa chamar o autor da genialidade e a gente então anunciar publicamente como se fosse uma coisa do governo que esteja de acordo os outros ministros, Fazenda, Planejamento”, disse Lula em março.

