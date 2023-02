Os departamentos onde a medida foi imposta agora são: Amazonas Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua e Tacna.

O estado de emergência, que também vigora até meados de fevereiro nas regiões de Lima e El Callao, outorga “o controle da ordem interna” à polícia e às Forças Armadas. Com isso, nove dos 25 departamentos – território comparável à noção de “estado” no ordenamento brasileiro – do Peru estão sob a medida, que restringe ou suspende “direitos constitucionais relativos à inviolabilidade de domicílio, liberdade de circulação pelo território nacional, liberdade de reunião e liberdade e segurança pessoais”.

O decreto também declara a “imobilização social obrigatória” de pessoas das 20h às 4h, por 10 dias, no departamento de Puno, no Sul do país, com exceção daquelas que estejam realizando atividades de trabalho ou que necessitem de atendimento médico urgente.

A atual presidente do Peru substituiu Pedro Castillo, que foi deposto e preso em 7 de dezembro após uma tentativa fracassada de dissolver o Congresso e governar por decreto.