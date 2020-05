Celebridades Em meio a quarentena, Luana Piovani teme que filhos estejam com piolho

Por Redação O Sul | 7 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







“Piolho! A gente acha que vai ter folga, dá dez dias e os miúdos começam a coçar a cabeça. A gente fica desesperado", disse a atriz Foto: Reprodução/Instagram “Piolho! A gente acha que vai ter folga, dá dez dias e os miúdos começam a coçar a cabeça. A gente fica desesperado", disse a atriz. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Luana Piovani voltou a recorrer às redes sociais para falar sobre assuntos de sua família. Neste caso, ela comentou que está com medo de que os filhos, Dom, Bem e Liz tenham pegado piolho novamente.

“Piolho! A gente acha que vai ter folga, dá dez dias e os miúdos começam a coçar a cabeça. A gente fica desesperado. O Bem começou a coçar a nuca. Já vou ter que passar o pente fino me cagando de medo de ter ficado uma lêndea. Ainda bem que a gente está dormindo em camas separada”, disse.

Além disso, Luana também contou que no último domingo foi celebrado o “Dia das Mães”, em Portugal, e que o seu dia foi conturbado com as crianças: “Crianças não falam, jogam pérolas ao vento. Esses últimos – hoje seria o terceiro, mas tenho fé que será muito melhor – esses últimos dois dias foram bem difíceis. O final do Dia das Mães foi bem complicado. Pela primeira vez, Dom e Bem se pegaram de porrada, como meninos, e foi horrível ter que lidar”.

“Quando se olha um filho machucado pelo outro filho, você não sabe o que fazer. Ontem foi um inferno na torre. Passaram cola colorida no cabelo, jogaram cola ali embaixo. O Dom mentiu, me respondeu. Eu acabei um caco”, completou a apresentadora. Os três filhos são frutos da relação passada com Pedro Scooby, com quem trava batalha na Justiça por conta de pensão.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades