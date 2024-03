Política Em meio a racha e bate-boca no partido, é eleito o novo presidente do União Brasil

Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2024

Rueda disse que as eleições para a executiva nacional do União Brasil “seguiram rigorosamente as diretrizes do estatuto do partido”. (Foto: Reprodução)

O advogado Antônio Rueda foi eleito presidente nacional do União Brasil, nessa quinta-feira (29). O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, assumirá como 1º vice-presidente do partido e o senador Davi Alcolumbre (AP) será secretário-geral.

Atual presidente, o deputado federal Luciano Bivar (PL-PE), tentou adiar a convenção coletiva do partido ao assinar um comunicado cancelando o evento, mas acabou vencido.

Em comunicado oficial, Rueda disse que as eleições para a executiva nacional do União Brasil “seguiram rigorosamente as diretrizes do estatuto do partido”. “A chapa eleita teve a totalidade dos votos apurados, o apoio dos filiados e dos mais de 50 deputados, oito senadores e os quatro governadores do partido, demonstrando a unidade e a firmeza de propósitos do União Brasil”.

“O partido vai se manter na busca por soluções concretas para a vida dos brasileiros, defendendo a população, o Estado, a democracia e a liberdade. Além disso, a nova diretoria vai dedicar esforços incansáveis na promoção do livre debate de ideias no âmbito dos Três Poderes”, disse Rueda.

Veja quem são os integrantes da nova comissão executiva nacional do União Brasil:

* Presidente: Antônio Eduardo Gonçalves de Rueda.

* 1º Vice-Presidente: ACM Neto.

* 2º Vice-Presidente: Pedro Lucas Andrade Fernandes Ribeiro.

* 3º Vice-Presidente: Elmar José Vieira Nascimento.

* 4º Vice-Presidente: Moses Haendel Melo Rodrigues.

* 5º Vice-Presidente: Ronaldo Ramos Caiado.

* 6º Vice-Presidente: Marcio Correia de Oliveira.

* 7º Vice-Presidente: Efraim de Araújo Morais Filho.

* 8º Vice-Presidente: Milton Leite da Silva.

* Secretário-Geral: David Samuel Alcolumbre Tobelem.

* Secretário-Geral-Adjunto: José Agripino Maia.

* Tesoureira: Maria Emilia Gonçalves de Rueda.

* Tesoureiro-Adjunta: Fabio Luiz Schiochet Filho.

* Membros: Fábio Gonçalves de Rueda; Bruno Soares Reis; Alexandre Leite da Silva; José Juscelino dos Santos Rezende Filho; Celso Sabino de Oliveira; José Mendonça Bezerra Filho; Wilson Miranda Lima; Pauderney Tomaz Avelino; Marcos José Rocha dos Santos; Paulo Velloso Dantas Azi; Wagner Souza Gomes; Luiz Henrique Mandetta; Antônio Carlos Nicoletti; José Marcos de Moura; Manoel Coelho Arruda Junior; Mauro Mendes Ferreira; Fausto Vieira dos Santos Junior; Paulo Eduardo da Costa Freire; Rosiane Modesto de Oliveira; Maria das Graças Landim de Carvalho Caiado; Murilo Gouvea Rodrigues.

* Suplentes: Paulo Faria do Vale; Fernando Bezerra de Souza Coelho Filho; Gean Marques Loureiro; Sérgio Fernando Moro; Fabio Paulino Garcia; Mayr Maranhão Lapenda Neto; Alfredo Gaspar de Mendonça Neto; Luis Felipe Bonatto Francischini; Rodrigo Santana Valadares; Andre Luis Dantas Ferreira; Maurício Fonseca Ribeiro Carvalho de Moraes.

2024-02-29