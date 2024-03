Colunistas Porto Alegre já tem mais de 16 Estados confirmados no fórum de proteção de dados

Por Flavio Pereira | 1 de março de 2024

Gustavo Ferenci, que preside o Fórum de Proteção de Dados Pessoais dos Municípios.

A quarta edição do Fórum de Proteção de Dados Pessoais dos Municípios acontece nos dias 4 e 5 de março, em Porto Alegre, no Hotel Plaza São Rafael (avenida Alberto Bins, 514). A realização é uma parceria entre o Fórum de Proteção de Dados Pessoais dos Municípios e da Prefeitura de Porto Alegre. Mais de 130 gestores de 16 Estados, 11 capitais e 27 municípios já confirmaram presença.

“O fórum ganha cada vez mais espaço com a missão de auxiliar na adequação à Lei Geral de Proteção de Dados e nas ações de transparência e integridade. Esse é um tema que atinge 100% da população”, afirma o secretário municipal de Transparência e Controladoria de Porto Alegre, Gustavo Ferenci, que preside o Fórum de Proteção de Dados Pessoais dos Municípios.

Programação

Na programação do primeiro dia, que se estende até as 19h, estão confirmados nomes como o do diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), Arthur Sabbat. Já no segundo dia uma das presenças confirmadas é o da advogada com atuação na área de Privacidade e Proteção de Dados, Núria López. Serão debatidos temas como o vazamento de dados pessoais e as medidas de segurança mais eficazes, inteligência artificial no poder público e direitos dos munícipes na condição de titulares de dados pessoais.

