Porto Alegre Escolas da rede municipal de Porto Alegre recebem matrículas para Educação de Jovens e Adultos

Por Redação O Sul | 1 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Atualmente, mais de 3 mil estudantes acima de 15 anos estão em fase de conclusão do Ensino Fundamental por meio desse programa. Foto: Reprodução Atualmente, mais de 3 mil estudantes acima de 15 anos estão em fase de conclusão do Ensino Fundamental por meio desse programa. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A rede municipal de ensino de Porto Alegre oferece a Educação de Jovens e Adultos (EJA) em 31 escolas. Atualmente, mais de 3 mil estudantes acima de 15 anos estão em fase de conclusão do Ensino Fundamental por meio desse programa. De acordo com a prefeitura, “para a matrícula, que pode ser realizada em qualquer período do ano, basta levar documento com foto e comprovante de residência”.

O Centro Municipal de Educação dos Trabalhadores (Cmet) Paulo Freire e a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) de Surdos Bilíngue Salomão Watnick têm atendimento nos três turnos. Já a Emef Porto Alegre, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade, tem aulas pela manhã e tarde.

EJA

Região Norte – Emeb Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha, Emef Chico Mendes, Emef Grande Oriente do RGS, Emef Governador Ildo Meneghetti, Emef Deputado Victor Issler, Emef Jean Piaget, Emef João Antônio Satte, Emef Vereador Antônio Giúdice.

Região Sul – Emef Chapéu do Sol, Emef Dolores Alcaraz Caldas, Emef Lidovino Fanton, Emef Nossa Senha do Carmo, Emef Professor Anísio Teixeira, Emef Senador Alberto Pasqualini, Emef Vereador Carlos Pessoa de Brum.

Região Leste – Emef Afonso Guerreiro Lima, Emef de Surdos Bilingue Salomão Watnick, Emef Deputado Marcírio Goulart Loureiro, Emef Heitor Villa Lobos, Emef José Mariano Beck, Emef Nossa Senhora de Fátima, Emef Professor Judith Macedo de Araújo, Emef Saint Hilaire, Emef São Pedro.

Região Oeste – Emef Gabriel Obino, Emef José Loureiro da Silva, Emef Leocádia Felizardo Prestes, Emef Vila Monte Cristo, Emef Vereador Martim Aranha, Cmet Paulo Freire, Emef Porto alegre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/escolas-da-rede-municipal-de-porto-alegre-recebem-matriculas-para-educacao-de-jovens-e-adultos/

Escolas da rede municipal de Porto Alegre recebem matrículas para Educação de Jovens e Adultos

2024-03-01