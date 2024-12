Notícias Em meio à retomada do engajamento de brasileiros ao debate político, rede de Elon Musk volta a protagonizar casos de fake news contra autoridades

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2024

Rede de Musk propagou falsas declarações atribuídas ao diretor do Banco Central. (Foto: Reprodução)

Dois meses após voltar a operar no Brasil e cumprir exigências feitas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para suspender seu bloqueio, a rede social X retomou seu espaço no debate político. A plataforma do empresário Elon Musk, porém, continua sendo palco de desinformação no País, motivo da disputa que levou à punição.

Em um dos episódios, a Advocacia-Geral da União (AGU) pediu na quarta-feira (18) para a Polícia Federal (PF) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) investigarem publicações feitas na rede atribuindo declarações falsas ao diretor do Banco Central (BC) Gabriel Galípolo, futuro presidente do órgão. Na avaliação da AGU, as postagens influenciaram no aumento do preço do dólar.

A internação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva também motivou a circulação de uma imagem falsa do chefe do Executivo com a cabeça enfaixada, gerada por inteligência artificial, e um pedido para emissão de certidão de óbito, que foi fraudado usando o logotipo do hospital Sírio-Libanês. Procurado, o X não se manifestou.

Dias antes, o youtuber Felipe Neto havia anunciado um processo contra o senador Cleitinho (Republicanos-MG) e o deputado Gustavo Gayer (PL-GO) por publicarem uma suposta captura de tela dele que teria sido forjada, com comparação entre preços nos governos Lula e Bolsonaro. Procurados, os parlamentares não se manifestaram.

Perfis bolsonaristas também têm divulgado dados distorcidos sobre o projeto de lei que regulamenta a inteligência artificial no Brasil, aprovado na terça (17) no Senado, afirmando que o texto iria impor censura nas redes sociais, e a respeito da decisão dos secretários estaduais de Fazenda de aumentar o ICMS para compras internacionais, atribuída erroneamente ao governo federal.

Engajamento

Um estudo feito pela FGV Comunicação Rio aponta que, entre 30 de julho e 30 de agosto, antes da suspensão, a média de publicações sobre temas políticos no Brasil era de 616 mil mensagens por dia. No primeiro mês após a volta, o total foi de 482 mil. Levando em consideração o período de 8 de outubro até 11 de dezembro, a média sobe para 593 mil.

O levantamento atribui essa retomada a publicações sobre a Operação Contragolpe, que investigou uma suposta trama para matar autoridades, a realização no G20 no Brasil e o pacote fiscal no governo. Os temas mobilizaram tanto apoiadores quanto opositores do governo federal.

De acordo com Marco Aurelio Ruediger, diretor da FGV Comunicação, há um predomínio da direita nas publicações, mas a esquerda e o centro não abandonaram a rede por completo. Ele aponta uma identificação maior da direita, principalmente devido ao fato de o empresário Elon Musk ser um apoiador do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

O pesquisador Pedro Barciela coletou as palavras que mais aparecem nas biografias dos usuários no X. Em setembro, quando a suspensão estava em vigor, apareciam em destaque as palavras “deus”, “patriota”, “família” e “conservador”, indicando um perfil de direita. Agora, aparecem “flamengo”, “vida”, “fan account” (contas em homenagem a celebridades), mostrando um público mais amplo.

Ministros ausentes

Os embates com o STF também influenciaram o comportamento dos próprios ministros na rede. Alexandre de Moraes, relator do caso que resultou no bloqueio, não posta desde janeiro. Flávio Dino abandonou o X após a suspensão e passou a usar o rival Threads. Luís Roberto Barroso, que já foi um usuário frequente, só fez duas postagens desde o retorno. André Mendonça também não faz publicações desde agosto, mas suas postagens sempre foram esporádicas. O único ministro que segue publicando com frequência é Gilmar Mendes.

No governo federal, a situação é diferente: dos 34 ministros com conta no X, apenas um deixou de postar: Marina Silva (Meio Ambiente). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue publicando, enquanto a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, que no mês passado atacou Elon Musk, abandonou a rede.

