Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2024

O Vaticano não comentou sobre o uso do aparelho auditivo do papa Francisco. (Foto: Reprodução)

O Papa Francisco, aos 88 anos, revelou recentemente o uso de aparelhos auditivos, evidenciando sua transparência em relação à saúde. Durante um evento de Natal na Sala Paulo VI, no Vaticano, ele foi visto com dispositivos prateados, o que marca uma nova fase em sua comunicação sobre problemas de saúde. O pontífice já havia discutido publicamente suas dificuldades de mobilidade, incluindo dores no quadril e nas costas, resultantes de uma estreiteza no espaço intervertebral entre a quarta e a quinta vértebras lombares.

Além disso, a artrose nos joelhos tem limitado sua locomoção, levando-o a utilizar cadeira de rodas na maior parte do tempo. Em julho de 2021, Francisco passou por uma cirurgia para remover parte do cólon, tratando uma doença intestinal conhecida como diverticulite. Recentemente, ele não pôde realizar a tradicional oração do Angelus na Praça São Pedro devido a um forte resfriado, o que destaca a fragilidade de sua saúde.

A abordagem aberta do Papa em relação a suas condições de saúde contrasta com a tradição do Vaticano, que historicamente tem ocultado a fragilidade de seus líderes. Francisco, ao compartilhar suas dificuldades, busca humanizar a figura papal e se conectar mais profundamente com os fiéis, mostrando que, apesar das limitações, continua a cumprir seu papel. Essa postura pode ser vista como um reflexo de sua filosofia pastoral, que prioriza a empatia e a autenticidade.

Oração online

Nesse domingo, o pontífice celebrou a oração do Angelus de maneira virtual, e não, como de costume, da janela do palácio apostólico na Praça de São Pedro, no Vaticano.

“Devido ao frio intenso, em conjunto com os sintomas de resfriado que se manifestaram nos últimos dias, o papa Francisco celebrará a oração do Angelus no domingo, 22 de dezembro, da capela da Casa Santa Marta”, sua residência no Vaticano, afirma uma mensagem em italiano postada no Telegram.

O Vaticano especificou que essa decisão também foi tomada em vista dos “compromissos agendados para a próxima semana”. O Papa recebeu no sábado (21), em duas audiências separadas, membros da Cúria Romana, o “governo” da Igreja Católica, assim como funcionários da Santa Sé e do ‘Governatorato’ do Vaticano.

A próxima semana será agitada para o argentino de 88 anos, que abrirá a porta sagrada na Basílica de São Pedro na terça-feira, 24 de dezembro, marcando o início do Jubileu da Igreja Católica, que terá duração de um ano. No mesmo dia, ele celebrará a missa de Natal.

No dia seguinte, ele presidirá outra missa e pronunciará a mensagem “Urbi et Orbi” (à cidade e ao mundo) e, em 26 de dezembro, Dia de Santo Estêvão, ele abrirá uma porta sagrada na prisão romana de Rebibbia e celebrará uma missa.

