Brasil Em meio a tensão do PT, o aniversário da ex-prefeita de São Paulo e ex-ministra Marta Suplicy propiciou um raro encontro público entre o presidente Lula e seu ex-titular da Casa Civil José Dirceu

Por Redação O Sul | 16 de março de 2025

(Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República/Divulgação)

Durante o evento, Lula e seu ex-titular da Casa Civil José Dirceu ficaram em mesas e rodas de conversas separadas, mas trocaram um breve cumprimento, ocasião na qual o presidente brincou com a possibilidade de Dirceu voltar a disputar eleições dizendo que ele estava com “cara de deputado”.

A festa – na qual convidados eram instados a deixar seus telefones celulares na chapelaria (prática driblada por boa parte deles) — reuniu, além do casal Lula e Rosângela da Silva, ministros, deputados, dirigentes partidários, empresários, a família da ex-prefeita e jornalistas no salão de festas do prédio de Marta, no bairro dos Jardins, em São Paulo.

Lula e Janja permaneceram mais tempo que o previsto pelo cerimonial no evento, quase duas horas. O presidente fez questão de puxar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e sua mulher, Ana Estela, para a sua mesa. “Seu lugar é aqui”, brincou, carinhosamente. Além de Haddad, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o da Justiça, Ricardo Lewandowski, também compareceram ao jantar.

Nas rodas de conversas, os temas giravam entre o momento de avaliação negativa de Lula, que amigos e aliados de longa data creditam sobretudo à inflação e à dificuldade de comunicar de forma clara as conquistas do governo, a sucessão de 2026, a necessidade de “reformar” o PT e as medidas adotadas por Donald Trump nos primeiros meses de volta à Casa Branca. Em vários momentos esses temas apareceram conectados nas análises sobre cenários políticos e econômicos.

Dez entre dez convidados apostam que o adversário de Lula no ano que vem será o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apesar das negativas públicas que ele ainda faz a esse respeito. Para um deputado petista, Tarcísio vai fazer todos os gestos de apoio necessários a Jair Bolsonaro para ser ungido por ele como seu sucessor.

As várias frentes de confronto abertas por Donald Trump nas searas econômica e geopolítica são vistas com preocupação pelas consequências que podem ter para o Brasil, mas aliados de Lula apontam a necessidade de o presidente brasileiro se manter alheio a provocações e tentativas da direita brasileira de puxá-lo para uma briga com os Estados Unidos.

A urgência para que o governo acelere as entregas de obras e indicadores positivos em diversas áreas também esteve presente nas conversas. Lewandowski comemorava o fato de a Proposta de Emenda Constitucional que cria uma espécie de SUS da segurança pública ter sido liberada para ser enviada ao Congresso. Ele acredita que seja possível superar divergências com governadores para estabelecer novos parâmetros de cooperação entre a União e os Estados para apertar o cerco contra o crime organizado.

No pouco mais de uma hora que permaneceu no salão, Lula posou para fotos e recebeu cumprimentos, mas não se envolveu em nenhuma dessas conversas de pé de ouvido sobre política. Sua presença no evento foi mais um dos marcos da reaproximação com o casal Marta e Márcio Toledo, que ajudou a costurar sua chapa com Geraldo Alckmin em 2022 e o apoio de Simone Tebet no segundo turno. Essa reaproximação já havia levado Lula a idealizar a chapa em que Marta foi vice de Guilherme Boulos, também presente ao aniversário da ex-prefeita, na eleição municipal do ano passado.

Existe uma preocupação mais ou menos generalizada entre os petistas com a necessidade de que a troca de comando no PT não tenha disputas renhidas e que deixem marcas e, ao mesmo tempo, seja uma oportunidade de renovar o partido. Mesmo ausente, Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara, conta com o apoio da quase totalidade do contingente que compareceu à festa de Marta.

Tão diversificado quanto a lista de convidados era o cardápio do jantar, que tinha ilhas de pratos das culinárias árabe, japonesa e italiana. As informações são do portal O Globo.

Em meio a tensão do PT, o aniversário da ex-prefeita de São Paulo e ex-ministra Marta Suplicy propiciou um raro encontro público entre o presidente Lula e seu ex-titular da Casa Civil José Dirceu

