Em mais um dia com alto número de óbitos por coronavírus em seu boletim epidemiológico do coronavírus, nesta quarta-feira (26) o Rio Grande do Sul registrou 74 novas perdas humanas para a Covid, elevando assim para 3.235 o contingente de gaúchos que sucumbiram à doença. Já os testes positivos subiram para 115.984 desde março, com a inclusão de 3.284 notificações.

Os casos fatais mais recentes abrangem vítimas de 38 a 95 anos, mas segue inalterado o predomínio de idosos entre os falecidos. Confira a seguir o relatório da SES (Secretaria Estadual da Saúde), em ordem alfabética por município de residência e que também detalha o gênero (feminino ou masculino) e a idade:

– Alvorada (homem, 85 anos);

– Bagé (mulher, 78 anos);

– Barra Funda (mulher, 85 anos);

– Bento Gonçalves (homem, 83 anos);

– Cachoeirinha (homem, 75 anos);

– Cachoeirinha (homem, 56 anos);

– Cachoeirinha (mulher, 64 anos);

– Cachoeirinha (homem, 64 anos);

– Canela (homem, 75 anos);

– Canoas (mulher, 57 anos);

– Canoas (mulher, 70 anos);

– Canoas (homem, 45 anos);

– Canoas (homem, 47 anos);

– Canoas (mulher, 65 anos);

– Canoas (homem, 63 anos);

– Canoas (homem, 67 anos);

– Carlos Barbosa (mulher, 85 anos);

– Caxias do Sul (homem, 87 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 45 anos);

– Eldorado do Sul (mulher, 59 anos);

– Eldorado do Sul (homem, 46 anos);

– Espumoso (mulher, 78 anos);

– Esteio (homem, 68 anos);

– Esteio (homem, 67 anos);

– Garibaldi (homem, 58 anos);

– Gravataí (mulher, 73 anos);

– Gravataí (homem, 60 anos);

– Gravataí (mulher, 65 anos);

– Itaqui (homem, 77 anos);

– Nova Santa Rita (homem, 68 anos);

– Novo Barreiro (homem, 59 anos);

– Parobé (homem, 71 anos);

– Passo Fundo (homem, 79 anos);

– Pelotas (homem, 61 anos);

– Pelotas (mulher, 77 anos);

– Pelotas (mulher, 89 anos);

– Pelotas (mulher, 70 anos);

– Pelotas (homem, 57 anos);

– Pelotas (homem, 64 anos);

– Pinheiro Machado (homem, 57 anos);

– Portão (homem, 61 anos);

– Porto Alegre (mulher, 81 anos);

– Porto Alegre (homem, 70 anos);

– Porto Alegre (homem, 76 anos) ;

– Porto Alegre (mulher, 71 anos);

– Porto Alegre (homem, 77 anos);

– Porto Alegre (homem, 92 anos);

– Porto Alegre (homem, 74 anos);

– Porto Alegre (mulher, 80 anos);

– Porto Alegre (homem, 68 anos);

– Porto Alegre (mulher, 70 anos);

– Porto Alegre (mulher, 90 anos);

– Porto Alegre (homem, 85 anos);

– Porto Alegre (homem, 40 anos);

– Porto Alegre (homem, 90 anos);

– Porto Alegre (homem, 66 anos);

– Porto Alegre (homem, 63 anos);

– Porto Alegre (homem, 76 anos);

– Porto Alegre (homem, 72 anos);

– Porto Alegre (mulher, 38 anos);

– Rio Grande (mulher, 89 anos);

– Santa Rosa (homem, 62 anos);

– São Borja (mulher, 95 anos);

– São Gabriel (homem, 84 anos);

– São Jerônimo (homem, 66 anos);

– São Leopoldo (homem, 82 anos);

– Sapiranga (homem, 58 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 87 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 65 anos);

– Tenente Portela (homem, 48 anos);

– Triunfo (mulher, 55 anos);

– Triunfo (homem, 59 anos);

– Uruguaiana (homem, 79 anos);

– Viamão (homem, 81 anos).

Avanço geográfico

Ao menos 12 das 497 cidades gaúchas permanecem sem registros de coronavírus desde o começo da pandemia, o que representa 2,4% do total. São elas: Aceguá, Cerro Branco, Coqueiro Baixo, Estrela Velha, Garruchos, Lagoa Bonita do Sul, Nova Esperança do Sul, Novo Tiradentes, Pedras Altas, Pinhal da Serra, Sete de Setembro e Ubiretama.

Dentre os possíveis motivos apontados por especialistas para o fato estão a baixa densidade demográfica dessas localidades e o reduzido nível de interação social entre os habitantes entre si e com moradores de outros municípios.

(Marcello Campos)