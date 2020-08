Obras da Macrodrenagem foram realizadas no trecho entre a Desembargador J. B. de Medeiros até o cruzamento com Tomaz Gonzaga. (Foto: Luciano Lanes/PMPA)

A rua Anita Garibaldi está liberada para o fluxo de veículos no trecho entre a Desembargador J. B. de Medeiros até proximidades do cruzamento com a rua Tomaz Gonzaga. A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) trabalha na complementação da sinalização, que deve ser concluída nos próximos dias.

Neste trecho, foi finalizada a a quarta obra do conjunto da Macrodrenagem do Arroio Areia: a linear C2. Foram executados cerca de 420 metros de nova rede de drenagem, na rua Anita Garibaldi, em continuidade à obra C1, terminada em junho.