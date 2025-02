Política Em mensagem ao Congresso, Lula diz que governo “continuará a pautar gestão” pelo equilíbrio fiscal

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2025

Sessão foi marcada por "batalha dos bonés" e troca de provocações entre governistas e oposicionistas. Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, em mensagem enviada ao Congresso nesta segunda-feira (2), que o governo continuará “a pautar gestão pelo compromisso com o equilíbrio fiscal” em 2025.

O petista não participou da sessão. O texto foi levado ao Legislativo pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e foi lido por um deputado na sessão que marcou a retomada dos trabalhos do Congresso neste ano.

“Em 2025, continuaremos a pautar nossa gestão pelo compromisso com o equilíbrio fiscal. Isso está expresso na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), assim como no conjunto de medidas fiscais enviadas em novembro de 2024 ao Congresso Nacional, que permitirão economizar R$ 70 bilhões em 2025 e 2026”, escreveu Lula.

O presidente também declarou que o governo teve compromisso com as contas públicas em 2024 e que fez o “sexto maior ajuste fiscal do mundo e o terceiro maior entre os países emergentes, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI)”.

Lula reiterou, na mensagem enviada ao Congresso, que conta com o Legislativo para criar “condições para a construção de um país mais desenvolvido e justo”.

“Com crescimento econômico, geração de emprego e renda e responsabilidade fiscal, social e ambiental. Em 2024, começamos a colher o que semeamos desde o início do nosso Governo. Em 2025, seguiremos plantando, em busca de colheitas ainda mais generosas”, disse o presidente.

Lula afirmou ainda que a aprovação da reforma tributária pelo Congresso Nacional em 2024 torna o sistema tributário mais justo e impulsiona o desenvolvimento econômico.

Em mensagem ao Congresso, Lula diz que governo "continuará a pautar gestão" pelo equilíbrio fiscal

