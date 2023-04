Política Em missão discreta, assessor especial de Lula viaja a Moscou e a Paris para tratar da guerra na Ucrânia

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2023

Celso Amorim (foto) se reuniu com assessores de Vladimir Putin e Emmanuel Macron. (Foto: Agência Brasil)

Em uma missão discreta que não foi divulgada oficialmente pelo governo brasileiro, o chefe da Assessoria Especial da Presidência da República, Celso Amorim, esteve em Moscou (Rússia) e em Paris (França) nos últimos dias para tratar da guerra na Ucrânia, segundo relatos feitos por fontes do Palácio do Planalto.

Amorim permaneceu dois dias na Rússia, onde chegou na última quarta-feira (29). Depois, embarcou na sexta-feira (31) para a França. O ex-chanceler, que chefiou o Itamaraty nos dois primeiros governos de Luiz Inácio Lula da Silva e é o principal conselheiro do presidente para temas de política externa, se reuniu com assessores dos presidentes russo Vladimir Putin e francês Emmanuel Macron.

Nas conversas, segundo fontes, ele explorou a possibilidade de uma atuação do Brasil como eventual facilitador em um processo de paz entre Rússia e Ucrânia.

A ida a Paris teria ocorrido porque a França é uma das grandes aliadas do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no conflito. Uma escala em Kiev para falar diretamente com o governo ucraniano foi considerada tecnicamente inviável.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, deve visitar o Brasil no dia 17 deste mês. Na semana anterior, Lula estará em Pequim e pretende conversar sobre a guerra com o presidente chinês Xi Jinping.

De acordo com funcionários do governo brasileiro, o Planalto avaliou positivamente o documento com 12 pontos para uma proposta de paz na Ucrânia, que foi divulgado pela China em fevereiro. A proposta foi criticada por potências ocidentais. Putin disse que ela pode funcionar como uma base inicial para a paz.

Além da guerra, um tema que pode ser objeto das conversas de Lavrov em Brasília é o uso de moedas locais no comércio entre Rússia e Brasil. Moscou sofre com a falta de divisas internacionais por causa das sanções impostas pelo Ocidente. O país é o maior fornecedor de fertilizantes para a agricultura brasileira.

2023-04-03