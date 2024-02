Geral Em noite de festa, governo gaúcho homenageia personalidades trans que se destacaram em 2023

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2024

Cinquenta personalidades receberam premiações por ações desenvolvidas no Estado. (Foto: Gleison Ló/Ascom SJCDH)

O governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH), realizou, na segunda-feira (29), a primeira edição do Troféu Visibilidade Trans Verônica Oliveira. Ao todo, 50 personalidades foram premiadas pelas ações desenvolvidas para promover o respeito à diversidade e a visibilidade da pauta no Estado em 2023.

Em uma noite de festa, diversas lideranças da pauta LGBTQIA+ se reuniram no Teatro Renascença, em Porto Alegre, para marcar o Dia da Visibilidade Trans e estimular o respeito à diferença. Além das homenagens e dos reconhecimentos, diversas apresentações artísticas fizeram parte da programação.

“Estou muito feliz, pois este é um momento importante em que podemos utilizar a data de hoje para homenagear as pessoas trans que fazem a diferença em nossa sociedade”, afirmou o titular da SJCDH, Fabrício Peruchin. “Enquanto nós estivermos ocupando espaços públicos, nós seremos implacáveis no combate à violência contra a população trans. Podem ter a certeza de que nós, no governo de Eduardo Leite, iremos executar políticas públicas direcionadas para vocês”, frisou.

A primeira edição do prêmio lembrou a trajetória de Verônica Oliveira, ativista do movimento LGBT em Santa Maria e região que foi assassinada em dezembro de 2019. As pessoas premiadas foram eleitas por meio de votação nas redes sociais da SJCDH e de indicações da organização não-governamental (ONG) Igualdade RS, de gestores municipais da política LGBT e do Departamento de Diversidade e Inclusão da secretaria.

“Eu me emocionei muito ao ver tantas histórias que eu acompanhei durante toda minha trajetória”, disse a secretária-adjunta da Cultura, Gabriella Meindrad. “Hoje estão aqui inúmeras mulheres trans que deram impulso para eu me assumir e acreditar em meus sonhos, dizendo sempre que eu, enquanto mulher trans, posso ocupar um cargo de secretária, de gestora pública, e que posso ser o que eu quiser”, acrescentou.

Entre as homenageadas estava a Miss Universo Trans, Luana Ysabelle, que reforçou o significado da premiação: “Transmito a emoção de ver tantas pessoas trans reunidas. Fazia muito tempo que eu não via isso dentro do Rio Grande do Sul. Fico muito feliz de saber que isso está acontecendo em meu Estado.”

A presidente da Associação de Travestis e Transexuais do RS, do Grupo Diversidade RS e vice-presidente do Conselho Estadual LGBT, Marcelly Malta, também esteve presente na cerimônia e relembrou a construção do Dia da Visibilidade Trans. “Eu sou da época que quando tentávamos atravessar fronteiras éramos barradas. Em 1970, eu fui uma das precursoras e viajei até a Europa”, lembrou. “No dia 29 de janeiro nós levantamos da cadeira e externamos nosso desejo de ter o Dia da Visibilidade Trans. Depois de tudo que se passou, podemos dizer que hoje é nosso dia”, celebrou.

A primeira dama de Porto Alegre, Valéria Leopoldino, participou do ato de entrega dos troféus e reforçou a importância da paz e da fraternidade. “Somos todos irmãos e o respeito deve reinar em todos os lares e em todas as cidades. Espero que possamos acolher uns aos outros, sem olhar as diferenças. Precisamos sempre ser mais partidários do amor e não do ódio que vemos em tantos lugares”, ressaltou.

A entrega do prêmio foi realizada pelo Departamento de Diversidade e Inclusão da SJCDH, com o apoio da ONG Igualdade RS e da Prefeitura de Porto Alegre.

