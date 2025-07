Política Em nova carta aos Estados Unidos, Brasil manifesta “indignação” com tarifa de 50% e diz querer negociar

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2025

No documento, o governo brasileiro afirma que a tarifa de Trump "terá impacto muito negativo" nas economias dos dois países. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O governo Lula informou nessa quarta-feira (16) que enviou uma nova carta ao governo dos Estados Unidos na qual manifestou “indignação” com a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, informou estar disposto a negociar e cobrou resposta a uma outra mensagem enviada em maio.

Segundo o governo, a carta enviada em maio continha uma proposta confidencial sobre possibilidades de negociação de tarifas comerciais.

A nova carta afirma às autoridades americanas que o Brasil acumula com os EUA “grandes déficits comerciais” em bens e em serviços e acrescenta que, nos últimos 15 anos, esse saldo negativo para o Brasil chegou a quase US$ 410 bilhões, segundo dados do próprio governo americano.

Os números desmentem o argumento de Trump que, ao justificar a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros na semana passada, afirmou que a relação comercial dos EUA com o Brasil é “injusta” e causa déficits comerciais à economia americana.

“A imposição das tarifas terá impacto muito negativo em setores importantes de ambas as economias, colocando em risco uma parceria econômica historicamente forte e profunda entre nossos países”, diz a carta.

O documento é assinado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que também comanda o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), e pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. E é endereçado ao secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, e ao representante de Comércio do país, Jamieson Greer.

“Para fazer avançar essas negociações, o Brasil solicitou, em diversas ocasiões, que os EUA identificassem áreas específicas de preocupação para o governo norte-americano”, diz a carta.

Sem sinais

Desde que Trump anunciou no início do ano uma série de tarifas a produtos importados, Alckmin e Vieira conversaram com autoridades americanas, incluindo Lutnik e Greer.

“O governo brasileiro manifesta sua indignação com o anúncio, feito em 9 de julho, da imposição de tarifas de importação de 50% sobre todos os produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos, a partir de 1° de agosto”, diz um trecho da carta.

As autoridades brasileiras afirmam que estão prontas para dialogar com os norte-americanos e negociar uma solução “mutuamente aceitável” sobre o comércio entre os dois países.

“[Dialogar] com o objetivo de preservar e aprofundar o relacionamento histórico entre os dois países e mitigar os impactos negativos da elevação de tarifas em nosso comércio bilateral”, acrescenta o documento.

Conforme o portal g1 noticiou, membros do governo Lula afirmaram nessa quarta à GloboNews que o governo Trump ainda não procurou o Brasil formalmente para negociar a tarifa de 50% anunciada pelo presidente americano.

Em nova carta aos Estados Unidos, Brasil manifesta “indignação” com tarifa de 50% e diz querer negociar

