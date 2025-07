Política 55% dos brasileiros dizem que Lula provocou Trump no Brics

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2025

Durante a cúpula do Brics, Lula criticou Trump por “ameaçar” os outros países pelas redes sociais. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nessa quarta-feira (16) mostra que 55% dos brasileiros dizem que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) provocou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Partido Republicano), ao criticá-lo durante a 17ª Cúpula do Brics, realizada no início de julho no Brasil.

Segundo o levantamento, outros 31% acham que o petista não provocou o republicano e 14% não quiseram ou não souberam responder.

A pesquisa, encomendada pela Genial Investimentos, foi realizada de 10 a 14 de julho e entrevistou presencialmente 2.004 eleitores. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Durante a cúpula do Brics, Lula criticou Trump por “ameaçar” os outros países pelas redes sociais. O presidente norte-americano havia dito que taxaria os aliados das “políticas antiamericanas do Brics” em 10%.

Os integrantes do bloco publicaram uma declaração conjunta defendendo a soberania de cada país em regular a IA (Inteligência Artificial). Além disso, debateram uma alternativa ao dólar como moeda padrão para as negociações globais.

Lula também afirmou a jornalistas, depois do encerramento do encontro, que Trump não deveria dar “palpite” sobre a política brasileira. A declaração veio depois de postagem do presidente dos EUA afirmando que o Brasil promovia “caça às bruxas” contra Jair Bolsonaro (PL).

No último dia 9, Trump divulgou uma carta destinada a Lula em seu perfil na sua rede social “Truth Social” anunciando que taxaria importações brasileiras em 50% a partir de 1º de agosto. No texto, criticou a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) em ampliar a responsabilização das big techs (gigantes da tecnologia) e o tratamento dispensado a Bolsonaro durante o julgamento por tentativa de golpe de Estado, que corre no Supremo.

Tarifaço

Segundo a pesquisa Quaest, 72% dos brasileiros consideram que o presidente norte-americano está errado em “impor taxas por acreditar que há uma perseguição a Bolsonaro no Brasil”.

De acordo com o levantamento, 19% respondeu que Trump está certo, enquanto 9% disseram que não sabem ou não responderam.

Além disso, 79% dos eleitores entrevistados disseram que a tarifa de 50% prejudicará a sua vida ou a de seus familiares. Os que acham que não serão prejudicados somaram 17%, e 4% afirmaram não saber ou não responderam. (Com informações do Portal360)

