Por Redação O Sul | 16 de julho de 2025

Para 79% dos entrevistados, o tarifaço imposto pelo presidente dos EUA vai prejudicar suas vidas (Foto: Joyce N. Boghosian/The White House)

Pesquisa Quaest divulgada nessa quarta-feira (16) mostra que 72% dos brasileiros consideram que o presidente dos EUA, Donald Trump, está errado ao impor o tarifaço ao Brasil por acreditar que há uma perseguição política a Bolsonaro.

Ainda segundo o levantamento, 79% dos entrevistados afirmam que a taxa de 50% anunciada pelo americano aos produtos brasileiros vai prejudicar suas vidas ou de suas famílias.

A pesquisa Quaest foi encomendada pela Genial Investimentos e realizada entre os dias 10 a 14 de julho. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais, em 120 municípios do País. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

Segundo o diretor da Quaest, Felipe Nunes, o confronto com Trump ajudou governo Lula a recuperar popularidade. A recuperação do governo aconteceu entre quem é de classe média, que tem alta escolaridade, no Sudeste. São os segmentos mais informados da população, que se percebem mais prejudicados pelas tarifas de Trump, e que consideram que Lula está agindo de forma correta até aqui, por isso passam a apoiar o governo”, disse.

“O governo saiu de coadjuvante para protagonista na pauta pública nacional. Depois de conseguir pautar uma parte da sociedade, a ala mais petista, na taxação dos super-ricos. Agora, conseguiu pautar os setores médios, menos ideológicos e mais informados, com uma agenda que unificou a esquerda e dividiu a direita”, afirmou Nunes.

O levantamento mostra que a desaprovação oscilou 4 pontos para baixo, e está em 53%. Já a aprovação, oscilou para cima e é de 43%. No levantamento anterior, a desaprovação chegou ao recorde de 57%, enquanto a aprovação foi de 40%, a menor do mandato.

Avaliação

Os números mostram ainda que a avaliação do governo melhorou entre os entrevistados do Sudeste, os que têm ensino superior completo e entre os que ganham entre 2 e 5 salários mínimos.

A pesquisa também aponta que 53% dos brasileiros dizem que não está certo discurso que coloca ricos contra pobres.

Crítica

Para 55% dos entrevistados, Lula provocou Trump ao criticá-lo durante o encontro do Brics, grupo formado por cinco grandes economias emergentes (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). Outros 31% consideram que não houve provocação, enquanto 14% não souberam ou não responderam.

Ainda de acordo com a pesquisa Quaest, outros 53% dos entrevistados disseram que Lula está certo ao reagir com reciprocidade às tarifas de Trump.

Segundo o levantamento, a maioria dos entrevistados sabia da carta enviada por Donald Trump a Lula anunciando a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Segundo o levantamento, 66% sabiam da notícia. Outros 33% afirmaram que não sabiam e que ficaram sabendo durante a entrevista.

Brasil-EUA

A declaração de Trump de que a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos é injusta foi vista como incorreta por 63% dos brasileiros. Apenas 25% disseram que a afirmação está correta, enquanto 12% não souberam ou não quiseram responder.

Ainda de acordo com o levantamento, 57% dos entrevistados consideram que Trump não tem direito de criticar o processo em que Bolsonaro é réu. Outros 36% disseram que ele tem esse direito, 7% não souberam ou não responderam.

Motivo

Para 26% dos entrevistados pela pesquisa Quaest, as falas de Lula contra Bolsonaro durante os Brics provocaram o anúncio do tarifaço. Outros 22% apontaram ações do Supremo Tribunal Federal (STF) contra Bolsonaro, 17% disseram que foi a influência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos que provocou Trump, e 10% citaram as ações do STF contra big techs americanas. Não souberam ou não responderam são 25%.

A pesquisa Quaest também quis saber dos entrevistados qual lado está fazendo o que é mais certo nesse embate de Trump com o Brasil. Para 44% dos entrevistados, Lula e o PT estão fazendo o que é mais certo. Outros 29%, que são Bolsonaro e seus aliados. Para 15%, nenhum dos dois lados está. Não souberam ou não responderam são 12%.

A maioria dos brasileiros acredita que Trump vai manter a decisão de impor tarifas. Essa é a opinião de 59% dos entrevistados. Para 31%, ele deve voltar atrás, e 10% não souberam ou não quiseram responder.

Influência

A carta de Trump anunciando a taxa sobre o Brasil não vai influenciar no voto em 2026 de 53% dos entrevistados. Outros 19% responderam à pesquisa afirmando que a carta faz querer votar mais em Bolsonaro ou no candidato apoiado por ele. Os que disseram que a carta faz querer votar mais em Lula também são 19%. Não souberam ou não responderam são 9%.

O ex-presidente está inelegível pela Justiça Eleitoral até 2030 e não pode se candidatar na próxima disputa presidencial.

