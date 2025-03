Brasil Em novo livro sobre saúde mental, padre Marcelo Rossi detalha sua depressão

Por Redação O Sul | 21 de março de 2025

No ano passado, o religioso postou foto comparativa que deu o que falar. (Foto: Reprodução/Instagram)

Alçado à condição de “pop star” na década de 1990, o padre paulista Marcelo Rossi anunciou para a segunda quinzena de abril o lançamento de mais um livro, intitulado “Batismo no Espírito” (Editora Planeta). A obra fala sobre temas como o suposto poder da religião e da oração como aliadas da saúde mental, além de detalhar a luta do sacerdote católico contra a depressão.

Rossi, que completará 58 anos no dia 20 de maio, também promete abordar no texto um grande crescimento do número de pessoas que o procuram, nos últimos anos, em busca de saída para problemas como ansiedade e pessimismo. E isso inclui desde cristãos fervorosos a ateus convictos.

“Foi um tempo em que a vida ficou sem cor e tudo ficou sem gosto”, relata o padre ao falar de sua depressão. “Eu, que antes achava isso era uma frescura, mesmo quando Deus me usava para tirar outras pessoas do fundo do poço, tive que sentir na pele essa dificuldade, essa doença. Pessoas de Deus também passam por depressão, que não significa falta de fé.”

“Antes de depois”

No início de fevereiro, Marcelo Rossi postou em sua conta na rede social Instagram uma impressionante foto comparativa, tipo “antes e depois”, A postagem fixada em sua página, que soma 10 milhões de seguidores, mostra o religioso em dois momentos: quando teve depressão e chegou a pesar 60 quilos, em 2016, e outra foto atual, em que aparece robusto e sorridente.

“Depressão tem cura. Glória a Deus. Cuidado do corpo, mente e espírito é essencial”, escreveu na ocasião. A publicação foi feita um dia após outro “religioso pop”, o padre mineiro Fábio de Melo, anunciar pausa em sua agenda extra-Igreja, para tratar de depressão.

Foram muitos os comentários solidários ao bom momento do padre Marcelo, além dos milhares de compartilhamentos da mensagem. Até a tarde de domingo, eram mais de 8 mil registros. Um dos seus seguidores reagiu: “Com certeza não é frescura, requer compaixão, empatia daqueles que nos cercam, para que tenhamos um ambiente propício para recuperação”.

Tema recorrente

No início deste mês, milhares de fiéis acompanharam uma missa celebrada pelo padre Marcelo Rossi em um acampamento de “carnaval cristão” na cidade de Cachoeira Paulista (SP). Além de pedir orações pela saúde do papa Francisco, ele voltou a tocar no assunto da depressão.

Durante a homilia, momento em que o sacerdote explica a leitura do Evangelho aos fiéis, o religioso falou sobre a importância de cuidar da saúde mental. Ele também rezou uma Ave Maria por conta do conflito entre Israel e a Palestina. (com informações de O Globo e Folha de São Paulo)

