24 de fevereiro de 2023

Ibama faz operação contra criação ilegal de aves na casa de Anderson Torres, em Brasília. (Foto: Reprodução)

O Ibama encontrou 60 pássaros silvestres na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, em Brasília (DF), durante operação contra criação ilegal de aves, nesta sexta-feira. Preso por suspeita ter sido um dos responsáveis pelas falhas no esquema de segurança que resultou na invasão dos prédios dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, Torres foi multado pelo órgão em R$ 34 mil. Segundo a colunista Bela Megale, do jornal O Globo, o valor da multa ainda pode aumentar.

O ex-ministro foi autuado por irregularidades por não ter autorização para criar os animais e ter apresentado informação falsa no sistema oficial de controle de fauna.

De acordo com o Ibama, um dos animais estava com a pata mutilada. O órgão solicitou que a atividade fosse embargada e pediu que o ex-ministro apresentasse informações sobre os registros dos pássaros encontrados no local. Os animais não foram apreendidos.

Ao jornal O Globo, o advogado Rodrigo Roca, que defende o ex-ministro, informou que não há irregularidade em relação aos animais e que as multas foram aplicadas “por questões formais e de burocracia”.

“Não houve apreensão e o criadouro está legalizado. Quanto aos autos de infração, eles serão respondidos com documentos que a defesa já tem em mãos”, disse Roca.

Presidente do Ibama

Em outra frente, o biólogo, ambientalista e advogado Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça foi nomeado nesta sexta-feira (24) para o cargo de presidente do Ibama. Anunciado em 13/01 pela Ministra Marina Silva, o então parlamentar decidiu concluir o mandato de deputado federal (PSB) por São Paulo, que terminaria em 31/01, antes de iniciar a gestão no Instituto. A posse ocorrerá na próxima terça-feira (28), durante a inauguração da Central de Logística e Apoio do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo) do Ibama, evento organizado como parte das comemorações do aniversário de 34 anos do Ibama.

Agostinho é graduado pela Faculdade de Direito de Bauru, com pós-graduação em: Gestão Estratégica pela Universidade de São Paulo (USP); Ecologia e Biodiversidade pela Universidade Cândido Mendes, de Brasília; Diplomacia, Políticas Públicas e Cooperação Internacional pelo Centro Universitário Internacional (Uninter), de São José do Rio Preto; Botânica, Zoologia e Climatologia pela Faculdade Metropolitana do Estado de São Paulo (Fameesp), de Ribeirão Preto (SP); e Direito Ambiental pelo Complexo de Ensino Renato Saraiva (CERS), de Pernambuco. Também é mestre em Ciência e Tecnologia Ambiental com ênfase em Ecologia da Conservação pela Unisagrado, de Bauru, e em Ciências Biológicas pela Universidade Metropolitana de Santos.

Foi membro titular do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) por mais de 10 anos e deputado federal por São Paulo de fevereiro de 2019 a janeiro de 2023, onde presidiu a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável por dois anos consecutivos como titular e 11 meses como suplente. Ainda na Câmara dos Deputados, integrou as comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.

Rodrigo Agostinho ingressou pela primeira vez no Ibama como estagiário, nos anos 1990, e agora retorna com a missão de dirigir uma das principais instituições federais de proteção ao meio ambiente no país. As informações são do jornal O Globo e do Ibama.

