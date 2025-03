Rio Grande do Sul Em parceria com a prefeitura de Alvorada, Grupo Zaffari oferece mais de 30 vagas nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 5 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











As vagas disponíveis incluem cargos como auxiliar de limpeza, operador de caixa, repositor noturno e agente de prevenção. Foto: Divulgação As vagas disponíveis incluem cargos como auxiliar de limpeza, operador de caixa, repositor noturno e agente de prevenção. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta quinta-feira (6), a prefeitura de Alvorada, juntamente com o Grupo Zaffari, realizará uma ação para quem procura uma posição no mercado de trabalho. A companhia estará no município ofertando mais de 30 vagas em diferentes funções. A seleção ocorrerá na agência Sine de Alvorada (Rua Salgado Filho, 54), das 8h às 13h.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem comparecer ao local portando um documento de identificação com foto. As vagas disponíveis incluem cargos como auxiliar de limpeza, operador de caixa, repositor noturno e agente de prevenção.

“A geração de empregos é uma das nossas prioridades, e iniciativas como essa são fundamentais para fortalecer a economia local e oferecer novas oportunidades para a nossa população. A ação do Grupo Zaffari em Alvorada também demonstra a confiança da empresa na nossa cidade e o potencial do nosso mercado de trabalho”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Roberto Silveira.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/em-parceria-com-a-prefeitura-de-alvorada-grupo-zaffari-oferece-mais-de-30-vagas-nesta-quinta-feira/

Em parceria com a prefeitura de Alvorada, Grupo Zaffari oferece mais de 30 vagas nesta quinta-feira

2025-03-05