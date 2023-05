Rio Grande do Sul Em Pelotas, passageira recupera bolsa com mais de R$ 9 mil que havia esquecido dentro de ônibus

Por Redação O Sul | 3 de maio de 2023

Pertence foi encontrado pelo motorista em parada no fim da linha. (Foto: Reprodução meramente ilustrativa)

Uma passageira do transporte coletivo de Pelotas (Região Sul do Estado) recebeu de volta uma bolsa com R$ 9,2 mil que havia esquecido dentro do ônibus. A boa ação foi protagonizada pelo motorista do veículo, que havia encontrado o objeto em um dos bancos, no terminal do fim da linha.

Em entrevista à imprensa local, o benfeitor contou ter sido surpreendido ao abrir o objeto, junto com funcionários do setor de achados e perdidos na sede da empresa. Eles imaginavam encontrar apenas pertences e algum documento que permitisse localizar a proprietária, mas acabaram deparando com maços de cédulas que sugeriam um alto valor.

Algumas informações nos pertences permitiram entrar em contato com a mulher, que rapidamente se dirigiu ao centro de controle da companhia, identificou-se e obteve tudo de volta. Não foi informado se a ela destinou ao motorista algum tipo de recompensa.

Caso anterior

O episódio remete a um caso ocorrido em outubro do ano passado na cidade de Uruguaiana (Fronteira-Oeste) e que envolveu atitude igualmente nobre, embora com valor bem inferior. Na ocasião, um gari de 43 anos encontrou R$ 110 em uma calçada da área central e não sossegou enquanto fez a devolução ao dono.

Junto com o valor – trocado em notas de R$ 50 e R$ 10 – estava um boleto para pagamento de taxa para confecção da carteira de identidade. Com a ajuda da Polícia Civil, o trabalhador conseguiu encontrar a mulher que havia perdido a guia e o dinheiro.

Sensibilizados pelo gesto, agentes da Delegacia que atendeu a ocorrência organizaram uma vaquinha para recompensar o reciclador. Eles arrecadaram mais de R$ 1 mil.

(Marcello Campos)

2023-05-03