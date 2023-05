Porto Alegre Auxiliar de portaria da Rede Pampa de Comunicação é homenageado na Câmara de Vereadores de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de maio de 2023

Parlamentar e comunicador Thiago Albrecht (E) entregou a honraria a Cláudio Machado da Silva. (Foto: Divulgação/Rede Pampa)

Durante sessão especial alusiva ao Dia do Trabalhador, o vereador Tiago Albrecht (Novo) prestou homenagem na Câmara Municipal de Porto Alegre ao auxiliar de portaria Cláudio Machado da Silva. O funcionário desempenha a função na sede da Rede Pampa de Comunicação há sete anos.

A honraria incluiu troféu e diploma do Parlamento municipal. Machado atuou durante aproximadamente duas décadas como vigilante em diversas empresas da capital gaúcha, até se tornar um dos integrantes da equipe responsável pelas rotinas da empresa, localizada na rua Orfanotrófio, bairro Alto Teresópolis (Zona Sul) e uma das mais tradicionais do País.

Trata-se, também, de um dos primeiros rostos com os quais entrevistados, convidados e outros visitantes deparam ao serem recepcionados no prédio. No complexo funcionam a TV Pampa e as rádios Grenal, Continental, 104, Caiçara, Liberdade, Eldorado e Princesa e Pampa, além de setores técnicos e administrativos.

Manifestações

De acordo com Tiago Albrecht, que também atua como comunicador em veículos do grupo desde 2020, “Cláudio representa todos os trabalhadores porto-alegrenses e, em especial, da Rede Pampa, por sua dedicação e profissionalismo”.

O homenageado, por sua vez, não escondeu a felicidade pelo reconhecimento a quem demonstra, dia após dia, a importância do trabalho atrás das câmeras e microfones: “É um orgulho receber tamanha honraria, que estendo a todos os colaboradores da Rede Pampa”.

(Marcello Campos)

