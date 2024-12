Brasil Em Pernambuco, policial militar mata motociclista de aplicativo com tiro após corrida

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2024

O PM foi espancando após ser encontrado dentro de um ônibus perto do local do crime Foto: Reprodução

Um motociclista de aplicativo foi assassinado com um tiro por um policial militar ao final de uma corrida no Estado de Pernambuco. Imagens mostram o PM atirando na vítima, Thiago Fernandes Bezerra, de 23 anos, que morreu no meio da rua. O policial foi espancado por moradores após o crime e levado a um hospital, segundo a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS).

O assassinato aconteceu no domingo (1º), na cidade de Camaragibe, na região metropolitana de Recife. Com o policial militar, que foi preso em flagrante, foi apreendido um revólver calibre 38. O PM foi identificado como Venilson Cândido da Silva, de 50 anos, de acordo com o boletim de ocorrência do caso.

Ainda segundo o documento, testemunhas do crime contaram à polícia que houve uma discussão no final de uma corrida, que levou o PM a atirar no motociclista. Não há informações sobre o que motivou a discussão entre Venilson e Thiago. Foram apenas 16 segundos entre o momento de o policial descer da moto e atirar na vítima.

O PM foi espancando após ser encontrado dentro de um ônibus perto do local do crime. Outros motociclistas que estavam na área agrediram o policial usando capacetes até ele ser levado embora em uma viatura da Polícia Militar. Não se sabe qual é o estado de saúde do policial, pois não foi informado para qual hospital ele foi levado.

O crime motivou um protesto de moradores, que deixou o trânsito interditado na manhã desta segunda-feira (2), na Avenida Belmino Correia, a principal via da cidade. Os manifestantes se reuniram no bairro do Timbi e interditaram os dois sentidos da pista, queimando pneus e entulhos. O ato acabou por volta das 8h.

As imagens do crime, gravadas por uma câmera de segurança, mostram quando:

– O motociclista para o veículo em frente a um condomínio residencial e o policial militar desce da garupa;

– Os dois começam a discutir, e o motociclista também desce da moto;

– Durante o bate-boca, o motociclista empurra o policial, que anda para trás em direção ao portão do prédio e puxa a arma;

– O PM atira no peito da vítima, que cai no chão;

– O atirador pega um objeto que tinha caído no chão e anda em direção ao condomínio;

– Ele volta e deixa o capacete que usava junto do motociclista, que permanece deitado no meio da rua;

– O criminoso guarda a arma e entra no condomínio.

De acordo com a Secretaria de Defesa Social, o policial foi autuado em flagrante por homicídio, e o caso será investigado pela 10ª Delegacia de Polícia de Homicídios. A SDS afirmou também que o PM vai responder a um processo administrativo, que pode resultar em expulsão da Polícia Militar.

O corpo de Thiago foi liberado do Instituto de Medicina Legal (IML), localizado no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife, na manhã desta segunda, e foi levado para o Cemitério de Camaragibe, onde o velório e o enterro aconteceram durante a tarde. As informações são do portal de notícias G1.

