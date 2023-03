Porto Alegre Em Porto Alegre, 16 dos 133 postos municipais de saúde funcionam até as dez da noite

Unidades com horário estendido oferecem os mais variados atendimentos.

Importante alternativa de atendimento na área da saúde, os postos com expediente prolongado já abrangem 12% da rede municipal do setor em Porto Alegre. São 16 unidades – de um total de 133 – funcionando até as 22h, com um total de 610 equipes oferecendo consultas médicas, odontológicas e de enfermagem, bem como vacinação, exames, acompanhamento de pacientes crônicos e gestantes, dentre outros.

De acordo com o titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Mauro Sparta, o horário estendido trouxe benefícios importantes às comunidades. “As pessoas agora saem do trabalho e ainda conseguem ir a uma unidade para resolver algum problema de saúde”.

A diretora de Atenção Primária da pasta, Caroline Schirmer, acrescenta: “Nos últimos dois anos, foram mais de 260 mil atendimentos que oportunizaram acesso às pessoas com dificuldade de acompanhamento durante o horário comercial”.

O atendimento noturno foi ampliado em quase 68% ao longo de um ano. Em 2021, foram 98.544 protocolos em oito unidades de Atenção Primária que recebiam o público até as 22h, número que dobrou no ano passado, com 16 endereços e 165.111 demandas após o horário comercial. Já em relação a 2018, a expensão chega a 290%, já que naquele ano somente três unidades de saúde funcionavam até as 22h.

Locais com atendimento noturno

– Posto de saúde Belém Novo – Rua Florêncio Farias, 195 – Belém Novo.

– Posto de saúde Chácara da Fumaça – Av. Estr. Martim Félix Berta, 2.432 – Mário Quintana.

– Posto de saúde Diretor Pestana – Rua Dona Teodora, 1016 – Farrapos.

– Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes – Estrada João Antônio da Silveira, 3.330 – Restinga.

– Clínica da Família IAPI – Rua Três de Abril, 90 – Passo D’Areia.

– Posto de saúde Moab Caldas – Av. Moab Caldas, 400 – Santa Tereza.

– Posto de saúde Modelo – Av. Jerônimo de Ornelas, 55 – Santana.

– Posto de saúde Morro Santana – Rua Marieta Menna Barreto, 210 – Bairro Protásio Alves.

– Posto de saúde Navegantes – Av. Presidente Franklin Roosevelt, 5 – São Geraldo.

– Posto de saúde Primeiro de Maio – Avenida Professor Oscar Pereira, 6.199 – Cascata.

– Posto de saúde Ramos – Rua K esquina Rua R, s/nº – Vila Nova Santa Rosa – Rubem Berta.

– Posto de saúde Santa Marta – Rua Capitão Montanha, 27 – Centro Histórico.

– Posto de saúde São Carlos – Av. Bento Gonçalves, 6.670 – Partenon.

– Posto de saúde Tristeza – Av. Wenceslau Escobar, 2.442 – Tristeza.

– Clínica da Família Campo da Tuca – Rua Cel. José Rodrigues Sobral, 958 – Partenon.

– Clínica da Família Álvaro Difini – Rua Álvaro Difini, 520 – Restinga.

