Geral Projeto social Grupo Marias comemora dois anos no mês da mulher

Por Redação O Sul | 6 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











O projeto atende mulheres em situação de vulnerabilidade. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No mês da mulher, o Grupo Marias estará comemorando dois anos de projeto e realizará o 1º Café Colonial no sábado (11), às 16h, no CTG Guardiões do Rio Grande, em Porto Alegre. Para a ocasião, haverá atrações culturais de música, dança e poesia, ressaltando os talentos e a força da mulher.

Entre as atrações já confirmadas estão Vera Ambrósio, do The Voice 60+, Marieti Fialho, Lucia Braga de Mello, Ana Azziza e Cristina Ciecielski para contagiar ainda mais os presentes.

O projeto atende mulheres em situação de vulnerabilidade, oferecendo oficinas de alfabetização, costura básica e artesanatos sustentáveis, além de palestras diversas visando a autonomia e geração de renda.

A Associação sobrevive de doações, rifas e chás beneficentes. E quem quiser ajudar o grupo, pode comprar convites e participar do evento doando tortas, salgadinhos, bolos, sucos, frios ou brindes para o evento. O contato com os dirigentes do projeto poder ser feito pelo telefone (51) 999.396.005 ou pelo Instagram @grupo.marias.

As oficinas do projeto também são realizadas por voluntários e parceiros de diferentes áreas visando o crescimento de todas as mulheres, principalmente para que elas tenham autonomia e saibam se proteger contra a violência de gênero, assim como quebrar os ciclos para que as filhas não passem por esses mesmos problemas culturais.

Todas as quintas-feiras é feita uma parada para refletir sobre a violência e feminicídio, e no mês da mulher será lançado “Pod Cast Thursday In Black”, comandado pelas voluntárias e jornalistas Rose Scherer e Júlia Schneider que abordarão diferentes temas ligadas ao assunto, visando atingir inclusive as mulheres que ainda não estão alfabetizadas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/projeto-social-grupo-marias-comemora-dois-anos-no-mes-da-mulher/

Projeto social Grupo Marias comemora dois anos no mês da mulher