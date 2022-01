Porto Alegre Em Porto Alegre, avenida Nilo Peçanha tem novo bloqueio de trânsito a partir desta terça

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2022

Foto: Luciano Lanes/PMPA

A partir desta terça-feira (4), a avenida Nilo Peçanha, em Porto Alegre, ficará bloqueada, no sentido bairro-Centro, no trecho entre a avenida Teixeira Mendes e a rua José Antônio Aranha, em razão da sequência das obras de execução da macrodrenagem do Arroio Areia.

Para continuidade dos trabalhos no local, intervenções da galeria A1 do arroio, é necessário que retorne o bloqueio anterior, que foi liberado temporariamente para atender o comércio local em virtude das festas de final de ano.

Com o objetivo de garantir a fluidez no trecho, os veículos que trafegam no sentido bloqueado, serão desviados para a pista oposta, do Centro-bairro, que terá sentido duplo de circulação.

Os agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) vão monitorar a circulação para orientar os motoristas e, se necessário, realizar ajustes na sinalização para minimizar os impactos no trânsito. As informações serão atualizadas, em tempo real, pelo twitter @EPTC_POA.

