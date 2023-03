Geral Em Porto Alegre, bairro Ponta Grossa recebe mutirão de limpeza neste domingo

Por Redação O Sul | 25 de março de 2023

A cada 15 dias são retiradas de cerca de 72 toneladas de resíduos descartadas irregularmente no local. (Foto: Elisabete Aparecida Santos Vigil/DMLU)

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) realiza operação de limpeza neste domingo (26), a partir das 8h, na Estrada da Ponta Grossa, bairro Ponta Grossa, na Zona Sul de Porto Alegre. O local é alvo de descarte irregular de resíduos. Uma equipe composta por dez garis e dois fiscais do DMLU, com o auxílio de uma retroescavadeira e quatro caminhões, fará a remoção dos focos de lixo ao longo da via.

“Esta é mais uma tentativa de sensibilizar a população para o descarte correto de resíduos. Estamos trabalhando em lugares críticos da cidade e intensificaremos a fiscalização dos descartes irregulares. Pedimos que os moradores ajudem a conservar as melhorias que serão feitas nos locais”, destaca o diretor-geral do DMLU, Paulo Marques.

O DMLU faz a limpeza quinzenal dos focos crônicos da localidade. A cada ação são retiradas cerca de 72 toneladas de resíduos descartadas irregularmente na região. O DMLU integra a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb).

Parque Farroupilha

Em outra frente, para preparar a região do Parque Farroupilha (Redenção) para o tradicional Baile da Cidade, que ocorre neste domingo (26), em comemoração aos 251 anos de Porto Alegre, o DMLU montou um esquema de limpeza para a área. Um efetivo formado por 68 operários está mobilizado para apoiar a realização do evento.

Desde a última terça-feira (21), as principais vias do entorno da Redenção receberam as equipes de capina, roçada e varrição. As ações são executadas nas avenidas João Pessoa, José Bonifácio, Osvaldo Aranha e Venâncio Aires.

O DMLU também atuou na limpeza do estacionamento do parque. Na madrugada de quarta-feira (22), 14 operários fizeram roçada, raspação e varrição. Ao término do baile, um novo grupo, formado por 20 pessoas, fará a varrição das vias da região durante a madrugada.

“Estamos empenhados em oferecer um espaço limpo, como a cidade merece, para comemorar mais um aniversário da nossa Capital. Contamos com a ajuda da população para não descartar resíduos no chão ou de forma incorreta”, destaca o diretor-geral do departamento, Paulo Marques.

A partir da manhã deste domingo, os técnicos da Equipe de Educação Ambiental (Egea) do DMLU também estarão no Parque Farroupilha, junto com outros serviços oferecidos pela prefeitura ao público para informar sobre a importância da sustentabilidade e do correto descarte de resíduos. Haverá maquetes demonstrativas e garrafas gigantes, coletoras de plásticos, para destinação correta de materiais. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

