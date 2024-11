Dicas de O Sul Em Porto Alegre, católicos, judeus e luteranos se unem para celebrar os 200 anos da imigração alemã e promover a solidariedade

26 de novembro de 2024

Evento ocorrerá na Catedral Metropolitana de Porto Alegre Foto: Divulgação Evento ocorrerá na Catedral Metropolitana de Porto Alegre. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Em um ato simbólico de união e fé, diferentes religiões estarão juntas para celebrar os 200 anos da imigração alemã no Brasil e realizar um ato de solidariedade à cidade de Roca Sales, no Vale do Taquari.

O evento beneficente, aberto ao público, será realizado no sábado (30), no Salão Nobre da Catedral Metropolitana de Porto Alegre, e contará com representantes das comunidades judaica, católica e luterana.

A programação começará às 17h com uma missa solene presidida pelo arcebispo metropolitano da Capital, Dom Jaime Spengler, que nos próximos dias será criado cardeal, em Roma, pelo papa Francisco. Após a missa, ocorrerá uma recepção, às 18h, no Café da Catedral, onde uma banda alemã dará o tom da celebração, acompanhada de cuca e chope, símbolos da tradição cultural trazida pelos imigrantes.

Uma exposição organizada pelo Consulado alemão contando a história da imigração e seus destaques também estará disponível. Os ingressos para o evento são vendidos a R$ 50 pela plataforma Sympla. No valor, estão inclusos uma caneca de chope, um chope e uma fatia de cuca. Toda a renda arrecadada será revertida para a reconstrução de Roca Sales, cidade fortemente atingida pelas enchentes de maio.

Serviço

O que: comemoração dos 200 anos da imigração alemã

Quando: sábado, 30 de novembro

Horário: 17h – Missa solene (Rua Duque de Caxias, 1047, Centro Histórico de Porto Alegre); 18h – Recepção no Salão Nobre com banda alemã, cuca e chope

Ingressos: R$ 50

