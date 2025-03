Porto Alegre Em Porto Alegre, a Cinemateca Capitólio exibe neste domingo a cerimônia de entrega do Oscar

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2025

Retransmissão tem entrada franca, mediante retirada de senhas. (Foto: Marcello Campos/O Sul)

Com início previsto para as 21h deste domingo (2), a tão esperada cerimônia de entrega do Oscar de 2025 poderá ser assistida na Cinemateca Capitólio, no Centro Histórico de Porto Alegre. A retransmissão tem entrada gratuita, mediante retirada de até duas senhas por pessoa, minutos antes do evento.

“Nada mais justo que abrir espaço a essa grande torcida”, ressalta a diretora da instituição, Daniela Mazzilli. Ela se refere à expectativa pela premiação do longa-metragem brasileiro “Ainda Estou Aqui”, que concorre à estatueta em três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz (Fernanda Torres).

A instituição está localizada na rua Demétrio Ribeiro nº 1.085 (esquina com a avenida Borges de Medeiros), e tem uma programação regular de filmes e documentários, além de eventos como palestras, oficinas e apresentações musicais ao vivo. Os detalhes podem ser conferidos no site capitolio.org.br.

Outros “cartazes”

Dentre os destaques em cartaz no Capitólio está um ciclo dedicado à cineasta belga Chantal Akerman (1950-2015), considerada um dos nomes mais influentes da “Sétima Arte” nas últimas décadas. São 12 títulos, com cópias restauradas e que incluem o longa “Jeanne Dielman”, eleito recentemente o melhor filme de todos os tempos pela revista especializada “Sight and Sound”, do Reino Unido.

A mostra prossegue até 16 de março, sob curadoria da professora e pesquisadora Daniela Strack e apoio da distribuidora Filmicca. Todas as sessões têm entrada franca.

– 8 de março (sábado): “A Loucura de Almayer” (18h30min).

– 9 de março (domingo): “Do Leste” (16h30min) e “Toda Uma Noite” (19h).

– 11 de março (terça-feira): “Os Encontros de Anna” (19h30min).

– 13 de março (quinta-feira): “Eu, Tu, Ele, Ela” (19h30min).

– 14 de março (sexta-feira): “15 de Agosto” e “A Mudança” (19h30min).

– 15 de março (sábado): “Anos Dourados” (16h30min), “Exploda Minha Cidade” e “Notícias de Casa”, seguidos de debate (18h30 min).

– 16 de março (domingo): “Jeanne Dielman” (17h).

