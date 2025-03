Grêmio Grêmio elimina o Juventude e vai à final do Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 1 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Grêmio venceu o Juventude nos pênaltis. (Foto: Fernando Alves/ECJ)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O estádio Alfredo Jaconi foi palco de partida eletrizante válida pela semifinal do Gauchão entre Grêmio e Juventude na tarde desse sábado (1º). Após quase 90 minutos com a classificação garantida pelo placar de 2 a 0, o time da Serra viu o Tricolor marcar o gol que levou a decisão para os pênaltis. Com grande atuação do goleiro Tiago Volpi, o Grêmio conseguiu a classificação para as finais do torneio estadual.

(Em atualização)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/vitoria-tricolor-10/

Grêmio elimina o Juventude e vai à final do Campeonato Gaúcho

2025-03-01