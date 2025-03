Brasil Renda domiciliar per capita dos brasileiros teve alta de 9,3% em 2024

Por Redação O Sul | 1 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











O Distrito Federal lidera o ranking entre os estados com rendimento de R$ 3.444. (Foto: Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A renda per capita dos brasileiros chegou a R$ 2.069 no ano passado, uma alta de 9,3% na comparação com 2023, quando esteve em R$ 1.893. O valor considera rendimentos do trabalho e de outras fontes, como aposentadoria, auxílios do governo e até mesmo aluguel.

O Distrito Federal lidera o ranking entre os estados com rendimento de R$ 3.444, três vezes o valor do Maranhão, que ficou em R$ 1.077.

As informações partem da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua e foram publicadas nesta sexta-feira pelo IBGE. Divulgadas anualmente, as estatísticas são enviadas para o Tribunal de Contas da União (TCU) e servem para o rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE).

A renda per capita é a medida que representa a renda média de cada pessoa em uma determinada região. Ela é a razão entre o total dos rendimentos domiciliares (nominais, ou seja, sem descontar a inflação) e o total dos moradores. Veja valores por estado:

Distrito Federal: R$ 3.444

São Paulo: R$ 2.662

Rio Grande do Sul: R$ 2.608

Santa Catarina: R$ 2.601

Rio de Janeiro: R$ 2.490

Paraná: R$ 2.482

Mato Grosso: R$ 2.482

Mato Grosso do Sul: R$ 2.169

Espírito Santo: R$ 2.111

Goiás: R$ 2.098

Minas Gerais: R$ 2.001

Tocantins: R$ 1.737

Rondônia: R$ 1.717

Rio Grande do Norte: R$ 1.616

Roraima: R$ 1.538

Amapá: R$ 1.514

Sergipe: R$ 1.473

Pernambuco: R$ 1.453

Paraíba: R$ 1.401

Bahia: R$ 1.366

Piauí: R$ 1.350

Pará: R$ 1.344

Alagoas: R$ 1.331

Acre: R$ 1.271

Amazonas: R$ 1.238

Ceará: R$ 1.225

Maranhão: R$ 1.077. As informações são do portal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/renda-domiciliar-per-capita-dos-brasileiros-teve-alta-de-93-em-2024/

Renda domiciliar per capita dos brasileiros teve alta de 9,3% em 2024

2025-03-01