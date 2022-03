Porto Alegre Em Porto Alegre, Clínicas da Família Campo da Tuca e Mauro Ceratti ampliam horário nesta segunda

Por Redação O Sul | 13 de março de 2022

A partir desta segunda-feira, serviços passam a funcionar das 7h às 22h. Foto: Cristine Rochol/PMPA A partir desta segunda-feira, serviços passam a funcionar das 7h às 22h. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

As Clínicas da Família Campo da Tuca, no Partenon, e José Mauro Ceratti Lopes, na Restinga, irão ampliar o horário de atendimento à população porto-alegrense. A partir desta segunda-feira (14), os serviços passam a funcionar das 7h às 22h. Até então, o horário era das 7h às 19h. A mudança faz parte de uma série de ampliações programadas pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) para garantir o acesso a consultas e exames de rotina a partir de horários flexíveis de atendimento.

A diretora de Atenção Primária à Saúde, Caroline Schirmer, diz que a ação é baseada no Programa Saúde na Hora, do Ministério da Saúde. “Aderimos à iniciativa pensando no cidadão que não consegue comparecer aos postos em horário comercial. Com isso, contemplamos um número muito maior de pessoas”, explica.

Até o fim de março, a intenção da SMS é de que outras unidades também estendam o horário. No dia 3, as unidades de saúde 1º de Maio e São José ampliaram o atendimento em uma hora, passando a funcionar das 7h às 22h e das 7h às 19h, respectivamente. Na última segunda-feira, 7, foi a vez da Clínica da Família Álvaro Difini, na Restinga, e da Unidade de Saúde Moab Caldas, no Santa Tereza, que agora funcionam das 7h às 22h.

Novos locais com atendimento das 7h às 22h:

– Clínica da Família Campo da Tuca – rua Cel. José Rodrigues Sobral, 958 – bairro Partenon

– Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes – Estrada João Antônio da Silveira, 3330 – bairro Restinga.

