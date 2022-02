Porto Alegre Em Porto Alegre, crianças acamadas começam a receber em casa vacina contra covid

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2022

Serviço domiciliar é realizado mediante agendamento por WhatsApp. (Foto: EBC)

Equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre iniciaram nesta semana a vacinação contra covid para as crianças de 5 a 11 anos que possuem dificuldade ou impossibilidade de locomoção por estarem acamadas. O serviço mediante é realizado mediante agendamento, exclusivamente através do aplicativo de mensagens WhatsApp.

O atendimento é exclusivo para famílias residentes na capital gaúcha e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. No pedido deve constar o nome do paciente infantil, número do CPF, data de nascimento, endereço e detalhamento da condição de saúde, além e telefone para contato.

Somente após a verificação dos dados é que as equipes poderão confirmar o agendamento. O prazo de realização do procedimento depende do número de solicitações em cada coordenadoria de saúde.

Já no momento da visita, o familiar responsável (pai, mãe ou tutor legal) precisa estar presente ou exibir autorização assinada. Também devem apresentar seu próprio documento de identidade e o RG da criança, além de comprovante da condição de saúde, no caso de comorbidade ou deficiência.

Contatos de WhatsApp

– Zona Sul: bairros Aberta dos Morros, Serraria, Tristeza, Cavalhada, Camaquã, Ipanema, Guarujá, Campo Novo e Vila Nova, Belém Novo, Ponta Grossa, Lami, Boa Vista, Restinga Nova e Velha. WhatsApp (51) 3289-5566.

– Zona Norte: Rubem Berta, Passo das Pedras, Sarandi, Santa Rosa de Lima, IAPI e Passo D’Areia. WhatsApp (51) 3289-3490

– Zona Leste: Partenon, São José, Santo Antônio, Agronomia, Lomba do Pinheiro, Vila João Pessoa, Três Figueiras, Chácara das Pedras, Morro Santana, Mário Quintana, Jardim Carvalho e Bom Jesus. WhatsApp (51) 3289-5529

– Zona Oeste: Centro Histórico, Floresta, Auxiliadora, Moinhos de Vento, Bela Vista, Petrópolis, Santana, Cidade Baixa, Medianeira, Jardim Botânico, Azenha, Praia de Belas, Menino Deus, Santa Tereza e Cristal. WhatsApp (51) 3289-2905

(Marcello Campos)

