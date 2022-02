Porto Alegre Interessados em cantar no Coro Sinfônico da Ospa devem se inscrever até esta sexta-feira

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Grupo é formado por cantores voluntários. (Foto: Mariana Moraes/Ospa)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em busca de novas vozes, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) recebe até as 18h desta sexta-feira (11) inscrições de interessados em participar do Coro Sinfônico da instituição. O formulário on-line e outras informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no site ospa.org.br.

Os candidatos devem ter pelo menos 16 anos, experiência em canto coral, conhecimento teórico-musical básico e disponibilidade para estudo, ensaios e apresentações. O comprovante de vacinação completa contra covid é obrigatório.

Além de preencher o formulário, é preciso anexar o comprovante de imunização e enviar um vídeo com 1 a 3 minutos de duração, cantando uma música. Quem for pré-aprovado receberá um e-mail para agendar prova presencial, no início do mês que vem.

Os ensaios começam em 11 de março, na Casa da Ospa, localizada no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), na avenida Borges de Medeiros nº 1.501 (bairro Praia de Belas). Cantores com voz aguda comparecerão às quartas e sextas-feiras, ao passo que para as graves o dias escolhidos são terça e sexta, sempre à noite (19h30min às 22h).

O grupo

Um dos principais grupos do gênero no Rio Grande do Sul, o Coro da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre é formado por cantores voluntários que se dedicam a interpretar grandes obras do repertório coral-sinfônico. E a responsabilidade da turma é grande.

Além de participações marcantes no cronograma de eventos da instituição (inclusive em montagens operísticas encenadas), os cantores realizam concertos à capela em diferentes cidades. Também atuam em conjunto com outras orquestras ou grupos instrumentais.

Para este ano já estão confirmadas participações no tradicional concerto “Música de Cinema” (com temas de filmes clássicos) e em obras como a “Missa de Santa Cecília” (do francês Charles Gounod), as “Danças Polovetsianas” (do russo Aleksandr Borodin) e a ópera “O Morcego” (do alemão Richard Strauss). A equipe artística do coro é formada pelo maestro Manfredo Schmiedt, a professora de canto Elisa Machado e o pianista Eduardo Knob.

O Coro Sinfônico da Ospa segue os protocolos sanitários recomendados pelo governo do Rio Grande do Sul para a prevenção do contágio por coronavírus. Atualmente, seus integrantes devem apresentar comprovante de vacinação e usar máscaras do tipo “PFF2” inclusive durante ensaios e apresentações.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre