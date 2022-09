Porto Alegre Confira as alterações no trânsito de Porto Alegre nesta quarta-feira por causa do desfile do 7 de Setembro

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2022

Mudanças abrangem avenidas próximas aos trechos 2 e 3 da orla do Guaíba. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

Com a realização do desfile cívico-militar em Porto Alegre, na manhã desta quarta-feira (7), a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) organiza uma série de alterações no trânsito de veículos em vias públicas nas imediações dos trecho 2 e 3 da orla do Guaíba. Linhas de ônibus do transporte público também serão impactadas.

A logística abrange quatro grandes avenidas que passam pelos bairros Centro Histórico, Praia de Belas e Cristal (Zona Sul), desde as primeiras horas do dia até o começo da tarde. Confira, a seguir, o que muda.

– avenida Beira-Rio: bloqueio em ambos os sentidos, desde o viaduto Abdias do Nascimento até avenida Loureiro da Silva; também há bloqueio a partir da avenida Ipiranga em direção à Zona Sul, em razão da montagem das estruturas do desfile.

– avenida Ipiranga: bloqueio em ambos os sentidos, desde a avenida Borges de Medeiros até a avenida Beira-Rio.

– avenida Aureliano de Figueiredo Pinto: bloqueio no acesso entre Augusto de Carvalho e Borges de Medeiros; já o trecho junto à Borges de Medeiros estará liberado.

– avenida Borges de Medeiros: bloqueio de toda a extensão da pista para quem vai do Centro à Zona Sul.

Ônibus

O transporte coletivo circula com tabela de feriado. A linha T1 da Carris tem alteração de itinerário, com os ônibus desviando das avenidas Aureliano de Figueiredo Pinto e Antônio de Carvalho para acessar a Praia de Belas, Borges de Medeiros e Viaduto dos Açorianos até chegar ao terminal na Loureiro da Silva.

