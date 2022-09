Porto Alegre Trânsito é liberado na avenida Loureiro da Silva após obra do Dmae

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2022

EPTC manteve bloqueio entre a Câmara de Vereadores e a rótula da Edvaldo Pereira Paiva com a João Goulart até o final da tarde desta terça-feira (6). Foto: Roberta Brum/ PMPA A EPTC manteve o bloqueio na Loureiro da Silva entre a Câmara de Vereadores e a rótula da Edvaldo Pereira Paiva com avenida João Goulart até o final da tarde desta terça-feira (6). (Foto: Roberta Brum/ PMPA) Foto: Roberta Brum/ PMPA

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) finalizou as obras de reconstrução de redes na avenida Loureiro da Silva e o trânsito foi liberado na noite desta terça-feira (6). O conserto da rede pluvial rompida, que abriu uma cratera na via, foi concluído ainda na sexta-feira (2). No sábado (3) foram realizados o reaterro e compactação da vala com fechamento do buraco. Após, a equipe de repavimentação da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSurb) finalizou com a camada asfáltica.

Para o andamento dos trabalhos a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) manteve até o final da tarde da terça o bloqueio na Loureiro da Silva entre a Câmara de Vereadores e a rótula da Edvaldo Pereira Paiva com avenida João Goulart, liberando no início da noite.

