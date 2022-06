Porto Alegre Em Porto Alegre, Dmae aproveita o feriado para refazer obra na avenida Nilo Peçanha

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2022

Obra prossegue até domingo, com impacto no trânsito da região. (Foto: Luciano Lanes/PMPA)

A fim de aproveitar o menor movimento de veículos em Porto Alegre por causa do feriado de Corpus Christi, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) programou para esta quinta-feira (16) o início dos serviços que precisam ser refeitos na obra de macrodrenagem do Arroio Areia na avenida Nilo Peçanha (Zona Norte).

O trabalho prossegue até domingo (19), com mudanças no trânsito da região e acompanhamento pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). Em caso de chuva, haverá interrupção e retomada em uma nova data.

A Nilo Peçanha ficará bloqueada em trecho que vai da avenida Teixeira Mendes até a rua Osório Tuiuty de Oliveira Freitas. Os veículos que trafegam dos bairros para a área central da cidade serão desviados para a pista oposta (Centro-Bairro), que passa ter duplo sentido de circulação. O mapa pode ser conferido em prefeitura.poa.br.

Já no que se refere ao transporte coletivo, os passageiros devem utilizar as paradas já existentes, localizadas antes e depois do trecho bloqueado.

“Os lojistas e comerciantes da região são afetados diariamente com a obra e, para não impactá-los ainda mais com a nova abertura da via, o Dmae planejou com o consórcio para que o serviço fosse iniciado após duas datas comerciais importantes (Dia das Mães e Dia dos Namorados), em um feriado com menor impacto no trânsito”, explica o diretor-geral do departamento, Alexandre Garcia.

Entenda

De acordo com a prefeitura, no mês passado uma equipe de fiscalização notificou a empresa responsável após constatar diferença nos níveis de inclinação de uma das redes já instaladas, em um segmento de 11 metros. O problema oferece risco de velocidade excessiva da água da chuva dentro da tubulação, exigindo a reabertura da pista para correção da irregularidade.

O principal objetivo do conjunto de 26 obras de macrodrenagem do Arroio Areia é amenizar alagamentos históricos e acúmulos de água em 14 bairros das Zonas Norte, Leste e Noroeste da capital gaúcha. Ao todo, serão investidos cerca de R$ 108 milhões, provenientes do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e mediante contrapartida de R$ 1,3 milhão pela prefeitura.

Detalhamento

A obra linear A1 é uma rede de drenagem composta sobretudo por galerias, com 343 metros de extensão. Começa no númro 2.526 da Nilo Peçanha (onde se encontra com a obra A2 e o Arroio da Areia), segue na direção Centro-Bairro até a avenida Teixeira Mendes e continuando por esta até o cruzamento com a João Wallig. investimento: R$ 2,9 milhões.

Já a linear A2 é uma rede de drenagem composta principalmente por tubulações, com 352 metros de extensão, iniciando na Nilo Peçanha, nas proximidades do número 2526 (onde encontra com a obra A1 e o Arroio da Areia), seguindo no sentido bairro-Centro até a rua José Antônio Aranha, seguindo por esta até a rua Nestor Silva Soares. Investimento: R$ 2,6 milhões,

(Marcello Campos)

