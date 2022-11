Notícias Em Porto Alegre, estudante de medicina é denunciado por estupro de vulnerável durante cirurgia. O crime aconteceu no início do ano

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Estagiário foi flagrado tocando nas partes íntimas de um paciente sedado. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério Público do Rio Grande do Sul ofereceu denúncia contra um estudante de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) indiciado em setembro por estupro de vulnerável. Ele teria manipulado os genitais de um paciente de 23 anos que estava internado no Hospital Independência, em Porto Alegre.

A delegada responsável pelo caso, Andréa Mattos, relatou que um técnico de enfermagem testemunhou o suspeito “manipulando o órgão genital do paciente”, cometendo um ato sexual sem o consentimento da vítima. Ele então procurou uma supervisora, que entrou na sala e viu o ocorrido, de acordo com o inquérito.

Retirado do bloco cirúrgico, o abusador admitiu que estava com a mão embaixo do lençol porque estaria com frio. O estágio foi suspenso no mesmo dia. O caso ocorreu na segunda semana do mês de abril, mas as investigações começaram depois de três meses, em julho, após o suspeito procurar uma delegacia afirmando que sofreu homofobia.

Para a polícia a atitude teria servido para o criminoso se precaver, passando-se por vítima antes de se tornar suspeito.

A vítima, segundo a delegada, teria comentado com a própria mãe que “teve a impressão de que mexeram os testículos e depois passaram as mãos no órgão genital”. O paciente declarou só ter sido informado do fato pelo hospital em 23 de agosto — quatro meses depois do suposto fato.

Em razão da natureza do processo, o MPRS informou que o caso deve correr em segredo de justiça e não serão fornecidos detalhes. A ação está na 5ª Vara Criminal para decisão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias