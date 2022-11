Notícias Polícia prende suspeito pelo assassinato do prefeito de Lajeado do Bugre, no norte do Estado

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2022

Delegada responsável pelo caso explicou que o suspeito preso está ligado ao crime, mas não seria o atirador. (Foto: Divulgação/IGP)

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu um suspeito de envolvimento no assassinato do prefeito do município de Lajeado do Bugre, no norte do Estado. Roberto Maciel Santos (PP), 45 anos, conhecido como Betinho, foi morto a tiros dentro da prefeitura nessa quinta-feira (24).

O suspeito foi detido em Palmeira das Missões, município localizado a 46 quilômetros de Lajeado do Bugre. A delegada regional responsável pelo caso, Aline Dequi Palma explicou que o suspeito não é o atirador, mas afirma que as investigações apontam para uma suposta ligação dele com o autor dos disparos. Segundo ela, o homem foi capturado durante as buscas realizadas pela Brigada Militar (BM) conduzindo um veículo roubado e portando uma espingarda calibre 12.

Conforme testemunhas, um encapuzado desembarcou de um Chevrolet Prisma de cor cinza escuro, perguntou pelo político na portaria e o encontrou no gabinete, durante reunião. A sequência de disparos – efetuados com pistola de calibre 9 milímetros – ainda feriu gravemente um motorista da administração municipal. Ele está internado no Hospital de Caridade de Palmeira das Missões, a cerca de 50 quilômetros. Já o vice-prefeito Ronaldo Machado da Silva (PL) conseguiu se refugiar em um banheiro, sem ser atingido.

O suposto automóvel utilizado pelo atirador foi encontrado no mesmo dia do crime, abandonado na zona rural do município. Conforme a Polícia Civil, o veículo apresentava sinais de tentativa de incêndio.

