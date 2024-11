Notícias Em Porto Alegre, homem que andava de patinete elétrico morre ao ser atropelado por uma moto

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2024

O motociclista ficou ferido e foi encaminhado ao hospital. (Foto: Reprodução)

O músico Vinicius de Andrade Cordeiro, de 43 anos, morreu nessa sexta-feira (1º) ao ser atropelado por uma moto enquanto andava de patinete elétrico na avenida Protásio Alves, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. O acidente aconteceu próximo ao meio-dia, próximo ao cruzamento com a rua Professor Langendonck, no sentido Centro-bairro. A Delegacia de Crimes de Trânsito está cuidando da investigação.

Segundo informações da Polícia Civil, Vinicius atravessava da faixa de ônibus em direção à calçada e estava na faixa de pedestres, mas teria iniciado a travessia enquanto o sinal ainda estava aberto para os veículos. O impacto resultou em sua morte imediata, e a patinete foi apreendida pela perícia para análise. O motociclista envolvido no acidente, que sofreu uma fratura no braço, foi atendido pelo Samu e encaminhado ao hospital.

O acidente causou bloqueio temporário na avenida, gerando congestionamento por cerca de uma hora, com o tráfego sendo redirecionado para o corredor de ônibus sob orientação dos agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). O fluxo já foi normalizado.

Em nota, a EPTC informou que, junto com a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMMU), monitora constantemente os acidentes envolvendo patinetes, que são reportados tanto por usuários quanto por agentes, visando entender fatores de risco e aplicar medidas preventivas.

A EPTC ainda destacou que, até o momento, ocorreram quatro acidentes envolvendo patinetes neste ano, todos sem fatalidades, em fevereiro, abril, setembro e outubro. Em 2023, foi registrado apenas um acidente, em dezembro.

“Até hoje, 1º de novembro, não havia casos gravíssimos registrados. No entanto, esta sexta-feira trouxe uma colisão fatal entre moto e patinete na av. Protásio Alves, número 1987, envolvendo um patinete azul da empresa JET, que está em operação na cidade desde abril. […] A segurança na micromobilidade é uma de nossas maiores preocupações, e, por isso, a Escola Pública de Mobilidade da EPTC realiza ações educativas regulares durante o ano para orientar a população sobre o uso correto de patinetes, explicando normas e compartilhando dicas de segurança. É essencial que todos estejam atentos ao autocuidado e à percepção de risco para reduzir acidentes no trânsito”, afirmou a EPTC.

Dados do Hospital de Pronto Socorro (HPS), no entanto, apresentam uma discrepância em relação à EPTC, indicando 34 ocorrências com patinetes elétricos até abril de 2024. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) alertou que o número real pode ser ainda maior, pois outros hospitais também atendem esses casos.

2024-11-01