Acontece Em Porto Alegre, Lebes do Centro Histórico altera iluminação para dar visibilidade a datas importantes

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2023

De 7 a 20 de junho, a loja está “vestida” de vermelho em homenagem ao Dia dos Namorados e em incentivo à campanha de doação de sangue. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Faz parte dos valores e da cultura Lebes estar sempre próxima das comunidades onde atua. Assim, a empresa apoia e participa de campanhas que impactam na vida da população. Por isso, em junho, a filial Lebes do Centro Histórico de Porto Alegre vai se colorir com luzes de diferentes cores para chamar a atenção de três datas especiais.

Neste início de mês, a Lebes se “vestiu” de lilás em alusão ao Dia Nacional do Teste do Pezinho, comemorado no dia 6 de junho. Esse importante exame deve ser realizado nos primeiros dias de vida do bebê, detectando seis tipos de doenças. Já de 7 a 20 de junho, a Lebes está usando iluminação vermelha em homenagem ao Dia dos Namorados e em incentivo à campanha de doação de sangue.

Desta forma, além de deixar o centro da capital gaúcha mais bonito, a Lebes também incentiva os cuidados com a saúde e com o coração.

