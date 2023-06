Acontece Desafios do setor de supermercados são tema de live especial da Farsul

12 de junho de 2023

A Farsul está promovendo uma série de dez lives especiais sobre os desafios das cadeias produtivas no estado. Foto: O Sul Foto: O Sul

A Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) realizou nesta segunda-feira (12) mais uma live do projeto-piloto que busca dar mais visibilidade ao trabalho das comissões temáticas da entidade e discutir os desafios das diferentes cadeias produtivas.

A edição intitulada “O Agro na visão do Supermercado” contou a presença do vice-presidente da Farsul, Fábio Avancini Rodrigues, e do presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo, além do economista-chefe do sistema Farsul, Antônio da Luz, e de Rodrigo Ramos Rizzo, que mediou o diálogo. O espaço no canal da Federação no YouTube serviu como palco virtual para o debate sobre os desafios enfrentados por todos os atores ligados ao setor.

O Rio Grande do Sul tem hoje mais de seis mil supermercados. Para o presidente da Agas, o setor acaba sendo uma vitrine do agronegócio – razão pela qual produtores, empresários do varejo e entidades das áreas precisam trabalhar de forma alinhada, visando o desenvolvimento conjunto. “Praticamente tudo é agro, o que nós vendemos, o que está nas prateleiras, vem de parceiros do agro. Para nós, é importante que o segmento consiga cada vez mais receita e valor agregado aos seus produtos”, explicou.

O vice-presidente da Farsul destacou a importância de haver clareza entre as partes sobre custos e expectativas de lucro. “O produtor, por vezes, reclama dos valores estipulados pelos supermercados sem entender o que de fato acaba sendo incluído no preço final, e o mesmo acontece para o outro lado – às vezes o varejo desconhece as demandas da produção”, alertou. Rodrigues também disse ser essencial propor novas logísticas para o sistema de entrega dos produtos, otimizando os custos para ambas as partes.

A Farsul realiza ainda mais duas lives temáticas, explorando questões do mercado mundial de carne bovina, no dia 19 de junho, e as inovações do governo do Estado em relação ao agronegócio, no dia 26 de junho. As transmissões acontecem sempre às 18h30.

Desafios do setor de supermercados são tema de live especial da Farsul

