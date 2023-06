Acontece Sesc promove encontro para confecção de agasalhos em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Visando aquecer o inverno de quem mais precisa, ação ocorre nesta quinta no Shopping Total. Foto: Divulgação someone is making crochet Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta quinta-feira (15), o Sesc Comunidade promove, em Porto Alegre, o “Encontro Tricotando Pedacinhos de Amor” para a confecção de quadradinhos de tricô e crochê. A ação acontece no Shopping Total (Av. Cristóvão Colombo, 545), que é parceiro na realização do evento, a partir das 14h. A comunidade em geral é convidada a participar, gratuitamente, levando suas agulhas e lãs para praticar a confecção. Doações de lãs também serão bem-vindas. Os itens resultantes do encontro serão transformados em mantas e doados a entidades assistenciais que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade.

Conforme a assistente social e coordenadora do Programa de Voluntariado do Sesc Comunidade, Leila Anastácio, o evento solidário tem o objetivo de difundir e engajar novas pessoas na campanha Pedacinhos de Amor. “Essa é uma iniciativa do Sesc/RS e parceiros que recolhe doação de materiais, como novelos de lã, e, com a ajuda de voluntários, os transforma nos quadradinhos e, então, em cobertores e mantas para aquecer o inverno de quem mais precisa”, explica. No encontro, serão divulgadas informações sobre a iniciativa e como voluntários podem participar do movimento.

A atividade no Shopping Total ocorrerá no Palco de Eventos (ao lado da escada rolante) e faz alusão ao Dia Mundial do Tricô, em 15 de junho, e à chegada do inverno, no dia 21. Mais detalhes podem ser obtidos com o Sesc pelo telefone (51) 3224-1268 ou através do WhatsApp (51) 98969-5605.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/sesc-promove-encontro-para-confeccao-de-agasalhos-em-porto-alegre/

Sesc promove encontro para confecção de agasalhos em Porto Alegre

2023-06-13