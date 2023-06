Acontece Estúdio compartilhado lança programação cultural com tarde de experiências artísticas para convidados

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2023

Próxima edição de "Rabiscos" será dia 24 de junho. Foto: Guilherme Isoppo Foto: Guilherme Isoppo

Reiterando a proposta de incentivar um diálogo que valoriza a cultura brasileira com seu estúdio de design e espaço compartilhado de trabalho, a Vorbi – que acaba de abrir as portas na Rua Ramiro Barcelos, 1407, no Bom Fim –, promoveu o lançamento da sua programação cultural com a estreia de “Rabiscos” – que conectou design, música e arte em uma tarde cheia de atrações. Os convidados se dividiram em duas atividades artísticas de entretenimento simultâneas, ministradas por artistas locais.

No segundo andar do espaço, os participantes foram convidados a expressarem-se livremente desenhando um modelo nu, utilizando apenas papel e carvão, com sessão conduzida pelo artista Wagner Costa. Já na área externa do estúdio aconteceu uma sessão de desenho livre, com o uso de carvão e tinta, ministrada pelo artista Artur Dornelles. A atmosfera criativa foi realçada com um set assinado pela DJ Viridiana, com um repertório ao vivo cocriando com o artista e os alunos. A iniciativa do projeto Rabiscos foi concebida por Leonardo Dewes, idealizador da Vorbi e contou com a colaboração da curadoria e direção criativa do jornalista e produtor Xarão.

“Antes mesmo da abertura do estúdio compartilhado, o projeto Rabiscos já era algo que idealizava. Muito mais do que ser um espaço de trabalho, queríamos que a Vorbi fosse propulsora de experiências para a cidade de Porto Alegre. O que fizemos no último sábado, foi apenas o início de uma agenda de eventos que se propõe a criar diversas atmosferas em torno da experimentação e criação.” comenta Leonardo Dewes.

A partir deste mês, Vorbi promoverá uma série de eventos mensais que devem agitar a cena criativa de Porto Alegre. A ideia é proporcionar vivências para a cidade em torno de arte, literatura e cinema, com uma programação mensal dividida em quatro projetos autorais: “Rabiscos” – já programado para o dia 24 de junho, “Lorota”, “Suco de Brasil” e “Bedelho”. A agenda de oficinas já está aberta para inscrição do público. Mais informações em www.vorbiestudio.com.br.

