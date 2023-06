Acontece Preocupação ambiental e inovações na gestão dos negócios serão pautas da Transposul 2023

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Evento traz especialistas de diferentes áreas para abordar temas relacionados ao setor de transporte e logística. Foto: Guilherme Gargioni Foto: Guilherme Gargioni

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Opções de capacitação não faltarão ao longo dos quatro dias de intensa programação da Transposul 2023, dedicada a empresários e profissionais que atuam no segmento de transporte e logística. Especialistas em diversas áreas prometem trazer insights valiosos sobre os desafios e oportunidades do mercado.

“Será uma oportunidade ímpar para aprimorar conhecimentos, trocar experiências e se atualizar sobre as tendências do nosso setor”, afirma o presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Rio Grande do Sul (Setcergs), Sérgio Mário Gabardo.

Alinhado às demandas do segmento, o Congresso da TranspoSul abordará questões-chave com impacto direto na eficiência e na sustentabilidade das operações logísticas no país, como, por exemplo, a transformação digital no transporte de cargas, a logística reversa como estratégia sustentável, a segurança viária e as inovações em mobilidade urbana. Também serão discutidas as perspectivas do mercado de transporte no contexto das novas regulamentações e políticas públicas.

Atrações do Congresso Técnico da 23ª TranspoSul

A abertura oficial da TranspoSul está marcada para a terça-feira (20) e será seguida de palestra de Susan Graf, da patrocinadora Mercedes-Benz, com o tema “Construindo um Futuro Sustentável na Indústria de Caminhões com a telemetria Mercedes-Benz”. A fabricante está investindo em tecnologias de propulsão elétrica e células de combustível, reduzindo as emissões de carbono e promovendo a sustentabilidade. Além disso, tem se destacado no desenvolvimento de caminhões autônomos, com o potencial de otimizar o consumo de energia e reduzir os impactos ambientais.

Em seguida, Carlos Busch será o palestrante com a temática “Fuja da Média”. O convidado é um renomado palestrante especializado em gestão e empreendedorismo. Busch compartilhará insights sobre como superar desafios, inovar e alcançar o sucesso em um cenário altamente competitivo. Seu discurso inspirador motiva os participantes a saírem da zona de conforto e buscarem soluções criativas para obterem resultados extraordinários. O primeiro dia de programação reserva, também o Pitch Day, às 19h30, atração que ocorre junto com a Connect Now em uma iniciativa da Associação Gaúcha de Startups e COMJOVEM.

Na quarta-feira (21), o destaque inicial fica por conta da palestra sobre Governança, do convidado Fernando Simões, do patrocinador Volkswagen, que versará sobre o conjunto de práticas, políticas e processos que visam garantir a gestão eficiente, ética e transparente de uma organização, envolvendo a tomada de decisões e a criação de valor para os stakeholders. Após, o público prestigiará a apresentação de case de sucesso do Grupo Vamos, empresa líder no segmento de locação de caminhões e soluções logísticas, que oferece serviços inovadores e eficientes para atender às demandas do mercado.

Ao final do dia, a atração é a palestra de Claudio Carrara, abordando o universo da liderança. O convidado é consultor com vasta experiência em desenvolvimento de equipes e gestão de pessoas. Ele compartilha sua expertise, falando de técnicas, habilidades e estratégias para inspirar e influenciar positivamente os outros.

No dia seguinte, quinta-feira (22), estarão em pauta temas essenciais para o setor de transporte. A primeira atração no Auditório Central será Fabiano Todeschini, representante da Volvo. A palestra “Custo total de Operação: Como impactar resultado, meio ambiente e pessoas”, abordará estratégias e práticas para otimizar os custos operacionais, considerando o impacto nos resultados financeiros, no meio ambiente e no bem-estar das pessoas. Além disso, Thiago Pianezzer, da Transpocred, compartilhará sua experiência sobre traçar a rota da vida por meio do GPS, e Adriano Paranaíba trará análises e insights sobre o cenário econômico do mercado de transportes, apresentando tendências, perspectivas e oportunidades.

No último dia de programação, sexta-feira (23), haverá palestra de Cleverson Forato. Em uma das abordagens, o especialista falará sobre ESG (Environmental, Social and Governance). O tema é crucial para as empresas de transporte, pois abordam práticas sustentáveis, responsabilidade social e governança corporativa, cada vez mais valorizadas pelos consumidores e investidores. Após, ele falará sobre Segurança Viária, uma temática fundamental para preservar vidas e reduzir acidentes, garantindo a integridade dos colaboradores e a reputação das empresas no mercado.

A última atração será a palestra de Jonathan Souza sobre a experiência do cliente como o futuro do marketing no setor de transporte. Além disso, haverá sugestões do Instituto PARAR, uma organização dedicada ao estudo, desenvolvimento e disseminação de soluções inovadoras para o setor de transporte e logística, que busca aprimorar a eficiência operacional e a sustentabilidade das empresas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/preocupacao-ambiental-e-inovacoes-na-gestao-dos-negocios-serao-pautas-da-transposul-2023/

Preocupação ambiental e inovações na gestão dos negócios serão pautas da Transposul 2023

2023-06-13